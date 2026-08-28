La otra cara del éxito: la insólita razón por la que Lady Gaga quedó en bancarrota en su mejor momento

Una ambiciosa producción internacional llevó a la cantante a gastar todo lo que tenía mientras llenaba estadios y dominaba los rankings musicales.

No todos los artistas que alcanzan los primeros puestos de los rankings y agotan entradas en estadios tienen sus cuentas en orden. Incluso algunas de las estrellas más grandes de la música pasaron por momentos financieros muy delicados mientras sus carreras crecían sin parar.

Eso mismo le pasó a Lady Gaga entre 2009 y 2011, cuando invirtió todo su dinero en uno de los espectáculos más ambiciosos de sus primeros años. La cantante llegó a acumular una deuda de u$s3 millones mientras recorría el mundo con un show que terminó convertido en un fenómeno comercial enorme.

Después del impacto de canciones como “Bad Romance” y “Alejandro”, Lady Gaga emprendió The Monster Ball Tour , su segunda gran gira y momento histórico en su legado. El recorrido empezó en noviembre de 2009 y terminó en mayo de 2011, periodo en el cual la artista pasó por los cinco continentes y brindó 200 conciertos , lo que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del pop.

Aunque todos hablaban de ella y pagaban por verla, su billetera no era la que se esperaba de una estrella mundial.

La magnitud del espectáculo también exigió un presupuesto enorme . Gaga quería ofrecer algo mucho más elaborado que un recital normal y trabajó sobre diferentes diseños de escenario, vestuario y elementos visuales para cada presentación. A pesar de que ya acumulaba varios números uno y convocaba multitudes, sus finanzas estaban en una situación completamente distinta .

La propia cantante contó años después que ni siquiera sabía que había quedado sin dinero hasta que empezó a preguntar por qué circulaban comentarios sobre sus problemas económicos. La respuesta de su equipo la sorprendió, tenía u$s3 millones de deuda . La situación era muy llamativa porque el espectáculo generaba cifras enormes, de hecho, se estima que la venta total de entradas generó más de u$s200 millones .

Lady Gaga hizo historia con The Monster Ball Tour. Gentileza - @kingcnynmusic

La inversión que casi la arruina en su mejor momento

Una parte importante del problema estaba en la decisión de Lady Gaga de reinvertir mucho dinero en la propia producción con escenarios, elementos visuales y vestuarios extravagantes utilizados por ella y sus bailarines que incrementaron considerablemente los costos.

La cantante había diseñado distintas versiones del show y buscaba sostener una puesta cada vez más ambiciosa. En ese momento, priorizaba el espectáculo por encima del dinero que ella iba a ganar, incluso cuando eso implicaba comprometer buena parte de su propio dinero que podría no volver.

De esta manera, se creó esta situación tan paradójica ya que mientras sus canciones ocupaban los primeros lugares de los rankings y su nombre estaba en los escenarios de todo el planeta, su patrimonio personal estaba casi en la ruina. De todas formas, el riesgo finalmente dio resultado y The Monster Ball Tour terminó entre las giras más exitosas de aquellos años.

Además, los problemas económicos no se extendieron por mucho tiempo. Gaga siguió generando ingresos con sus presentaciones y poco después publicó “Born This Way”, álbum que alcanzó el número uno en 30 países y superó las 6 millones de copias vendidas. Años más tarde la artista aclaró que el dinero no era central para ella y que su prioridad estaba en financiar la propuesta artística que imaginaba.