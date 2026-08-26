El accesorio para tu celular que no sabías que necesitabas: se convierte en un sensor de visión térmica profesional

Este pequeño dispositivo convertirá al teléfono en una herramienta clave para el trabajo o el estudio.

Este pequeño aparato le dará un salto de calidad al celular y lo convertirá en una útil herramienta.

Millones de personas usan el celular para trabajar, sacar fotos, orientarse o resolver tareas cotidianas, y alrededor de ese uso aparecen accesorios cada vez más específicos. Algunos traen funciones bastante inesperadas y convierten un dispositivo normal en una herramienta ideal para tareas mucho más puntuales.

Magic y Magic Pro , de RISION , entran justamente en esa categoría. Son dos modelos compactos que llevan al teléfono la capacidad de medir temperatura mediante imágenes térmicas, una función más propia de equipos profesionales y trabajos específicos.

Magic y Magic Pro son cámaras térmicas de infrarrojos que se conectan al puerto USB-C. El sensor capta el calor emitido por los objetos y lo transforma en una imagen visible, mientras el teléfono funciona como pantalla y permite manejar las distintas opciones desde una aplicación.

A diferencia de una cámara normal, este sistema no muestra solamente formas y colores. También deja ver cómo cambia la temperatura dentro de una misma superficie, algo útil para detectar un punto caliente, una zona demasiado fría o una diferencia anormal.

Sirve para revisar tableros eléctricos, equipos de climatización, motores, cañerías o maquinaria. Si una conexión se calienta más de la cuenta o una parte pierde temperatura, la variación queda marcada en pantalla y ayuda a ubicar dónde está el problema.

Los dos módulos funcionan con Android, iOS y Windows, así que también pueden conectarse a tablets y computadoras compatibles. No llevan batería: toman la energía directamente del dispositivo al que están enchufados y trabajan desde la aplicación.

No lleva batería: el Magic y el Magic Pro usan la propia energía del teléfono para funcionar. Rision

Sus características y funciones claves

La diferencia más clara entre ambos modelos está en la nitidez de la imagen térmica. Magic parte de una resolución de 160 x 120 píxeles y, con la función QuadIR Super Resolution, alcanza una resolución de 320 x 240 píxeles. Magic Pro comienza con una resolución de 256 x 192 píxeles y llega a una resolución de 512 x 384 píxeles, por lo que permite distinguir mejores detalles pequeños.

Los dos miden temperaturas de entre -20 °C y 600 °C y pueden registrar hasta cinco puntos al mismo tiempo dentro de una misma imagen. Así es posible comparar varias partes de un tablero o una máquina sin medir cada una por separado.

También incorporan AI BiSpectrix Fusion, una función que mezcla la imagen térmica con la captada por la cámara del propio celular. Esto hace mucho más fácil reconocer qué cable, cañería o pieza corresponde a cada cambio de temperatura cuando hay varios elementos juntos.

La aplicación permite guardar imágenes y videos, generar informes en PDF con distintas mediciones, sumar coordenadas GPS, agregar marcas de agua y sincronizar los registros en la nube. Está hecha para conservar cada revisión y consultar después qué ocurrió en un punto determinado del análisis.

Otra ventaja es su ligereza y resistencia: ambos pesan menos de 25 gramos y están construidos con una aleación metálica. Magic cuesta u$s139 y Magic Pro, u$s299, con una diferencia de precio ligada al mayor nivel de detalle que ofrece la versión más avanzada