La millonaria fortuna de Neil Patrick Harris y por qué "How I Met Your Mother" fue el trabajo perfecto

El hombre detrás del icónico Barney Stinson ganó una fortuna con la reconocida comedia, pero eso no fue lo que más disfrutó durante el rodaje de la serie.

El actor confesó que lo mejor de la comedia no era el salario, sino la manera de darle vida a la historia.

Un gran problema de los actores, más allá de que ese papel los lleve a ganar millones de dólares , es lograr despegarse de ser la cara de un mismo personaje. Neil Patrick Harris sufrió durante años ese karma de su profesión, al haber trabajado desde muy joven.

En su adolescencia interpretó a Doogie Howser , un chico de su edad que gracias a su inteligencia se convertía en doctor. Durante años, muchos criticaron al artista y aseguraron que nunca podría volver a darle vida a otro personaje, hasta que llegó su consagración como Barney Stinson en "How I Met Your Mother ", la tira cómica que lo llevó a trabajar de una forma bastante particular.

Neil Patrick Harris nació en Albuquerque, Nuevo México, el 15 de junio de 1973. Su carrera dio un giro muy rápido, ya que desde niño participó en teatro y eso lo llevó a ser elegido para "Clara's Heart", una película de 1988 con la que debutó en la pantalla grande a sus 15 años.

Neil Patrick Harris se hizo conocido con un papel de su juventud, y muchos lo cuestionaron al afirman que no podría despegarse de ese personaje.

Si bien se consolidó posteriormente con el protagónico en "Purple People Eater", el gran salto a la fama llegaría con su interpretación de Doogie Howser, un doctor que terminó la carrera de medicina a los 14 años y a los 16 ya era residente en un hospital de Los Ángeles.

Ese papel le valió una nominación a los Globos de Oro , pero las críticas aseguraron que jamás podría despegarse de ese personaje. Si bien continuó trabajando, no fue hasta 2003, con su participación en la obra de teatro "Cabaret" , cuando encontró la oportunidad perfecta para remontar su carrera. Allí lo seleccionaron para que en 2005 empezara el rodaje de "How I Met Your Mother", donde interpretó al mujeriego y políticamente incorrecto Barney Stinson.

El éxito del How I Met Your Mother y su insólito rodaje

La serie, que inicia con el protagonista en el futuro contándoles a sus hijos cómo conoció a su madre, lo tiene como uno de sus mejores amigos. Barney Stinson es un mujeriego sin límites a la hora de buscar acostarse con alguna mujer y está rodeado por un misterio que se resuelve con el avance de la historia: su trabajo, que no se revela hasta el final, y el hecho de vestir siempre de traje.

En total fueron nueve temporadas dándole vida a uno de los pilares de la serie, que hasta se llevó más elogios que Ted Mosby, la cara principal de la obra, interpretado por Josh Radnor. Más allá de eso, el elenco forjó una gran relación y esto se debía a la particular forma de rodar la tira.

Hace poco, Neil reveló que, como cada temporada tenía 22 capítulos, solo trabajaban durante 22 semanas al año. Cada cuatro semanas tenían una libre para hacer lo que quisieran y durante cada semana repetían el mismo método.

Tras volver al teatro, Neil logró sorprender a los encargados de ofrecerle el papel de Barney Stinson en "How I Met Your Mother". 20th Century Fox Television

Los lunes solo dedicaban una hora a la lectura del guion para hacer ajustes en los diálogos. Los martes eran los ensayos a las 10 de la mañana con el elenco principal, el director y los actores de reparto.

Miércoles, jueves y viernes, y muchas veces los fines de semana, se dedicaban al rodaje. La particularidad estaba en que, si uno no formaba parte de la escena, ni siquiera debía presentarse al plató. Trabajaban como si fuera una sitcom, pero sin público en el estudio, ya que las risas se insertaban de manera artificial posteriormente.

Mientras hoy las producciones de 8 o 10 episodios pueden demorar más de un año, para Neil esta era la manera perfecta de trabajar. Eran cuatro días exigentes a la semana como mucho y el resto podían aprovecharlo para descansar, además de tener luego toda la mitad del año libre.

El patrimonio de Neil Patrick Harris

Actualmente, distintos medios especializados sitúan el patrimonio neto de Neil Patrick Harris en u$s50 millones. Esto se debe a los distintos papeles que interpretó durante toda su carrera actoral, aunque su personaje icónico más reciente fue en "Una serie de eventos desafortunados", donde interpretó al particular Conde Olaf.

Desde 2004 sale con el actor David Burtka, con quien se casó en 2014 tras la aprobación de la Ley de Igualdad Matrimonial. En 2010 tuvieron gemelos mediante gestación subrogada y ambos se muestran como activistas de la comunidad LGBTQ+.

La pareja pasó gran parte de su vida en California, hasta que en mayo de 2022 vendió su mansión en Harlem por u$s7,1 millones. Ahora viven desde 2017 en Nueva York, ya que Neil y David pagaron u$s5,5 millones por una propiedad en East Hampton de casi 6 hectáreas.