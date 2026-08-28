De cuánto es la fortuna de Gabriel Macht y cuánto ganó como Harvey Specter en Suits

El actor estadounidense construyó una extensa carrera antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión.

Desarrolló una trayectoria artística que incluye producciones cinematográficas y televisivas de distintas etapas de su carrera.

Gabriel Macht construyó una carrera de varias décadas frente a las cámaras, con trabajos en cine, televisión y teatro que le permitieron acumular millones a lo largo de los años. Aunque su nombre quedó fuertemente asociado a un personaje, su recorrido profesional comenzó mucho antes de ponerse el traje de abogado.

Nacido en Nueva York y criado desde pequeño en California, el actor creció en una familia vinculada con la actuación. Su padre, Stephen Macht, también se dedicó a la profesión, una cercanía con los sets que despertó su interés desde muy joven y marcó sus primeros pasos en el ambiente artístico.

Gabriel Swann Macht nació el 22 de enero de 1972 en el Bronx, Nueva York. Cuando tenía cinco años, su familia se trasladó a California, donde cursó la escuela secundaria. Más tarde estudió en la Carnegie Mellon School of Drama, institución de la que se graduó en 1994 con un título en Bellas Artes.

La serie de abogados logró una amplia repercusión internacional y consolidó a su protagonista entre las figuras de la televisión.

Su debut profesional ocurrió mucho antes de completar su formación universitaria. A los ocho años apareció en la película Why Would I Lie?, bajo el nombre artístico de Gabriel Swann, y recibió una nominación a un premio destinado a jóvenes intérpretes. Después de aquella experiencia se alejó durante algunos años de la actuación para concentrarse en sus estudios.

Ya como adulto, comenzó a sumar participaciones en televisión y cine. Entre sus primeros trabajos televisivos estuvieron apariciones en series como Beverly Hills, 90210, Spin City y Sex and the City . También protagonizó la serie The Others y participó en la película para televisión Archangel.

En cine, su recorrido incluyó títulos como The Object of My Affection, American Outlaws, Behind Enemy Lines, The Recruit, A Love Song for Bobby Long y The Good Shepherd. En esta última compartió pantalla con Robert De Niro, mientras que también trabajó junto a figuras como John Travolta, Scarlett Johansson y Jake Gyllenhaal en diferentes proyectos.

Uno de sus papeles más llamativos antes de Suits llegó en 2008, cuando protagonizó The Spirit, adaptación cinematográfica del cómic creado por Will Eisner. Macht interpretó a Denny Colt, el justiciero enmascarado, en una película dirigida por Frank Miller y coprotagonizada por Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson y Eva Mendes.

El gran giro profesional llegó tres años después. En 2011 comenzó Suits, la serie de abogados que lo tuvo como uno de sus protagonistas durante nueve temporadas y 134 episodios. Allí interpretó a Harvey Specter, un abogado de Nueva York conocido por su seguridad, sus trajes impecables y su capacidad para cerrar acuerdos complicados.

El actor estadounidense compartió pantalla con reconocidas figuras de Hollywood antes de alcanzar su papel más popular. Instagram Gabriel Macht

El mayor éxito de su carrera: cuánto ganó con Suits

El papel de Harvey Specter se convirtió en el trabajo más reconocido de Macht y también en una de las principales fuentes de sus ingresos profesionales. Los primeros reportes ubican su remuneración alrededor de los u$s60.000 por episodio durante las primeras temporadas. A medida que la serie ganó popularidad, su salario habría aumentado de manera considerable, con estimaciones que lo sitúan cerca de los u$s150.000 dólares por capítulo en etapas posteriores.

Además de actuar, Macht recibió créditos como productor de Suits a partir de la tercera temporada. Ese rol sumó otra dimensión a su participación en la ficción y pudo haber influido en las condiciones económicas asociadas a su trabajo, aunque los detalles contractuales no son públicos.

La serie terminó en 2019 después de nueve temporadas, pero el personaje de Harvey Specter volvió a aparecer años después. Macht retomó el papel en la producción derivada Suits LA, donde tuvo una participación especial.

La interpretación de Harvey Specter se convirtió en un punto clave dentro del recorrido profesional del artista. Instagram Gabriel Macht

El patrimonio de Gabriel Macht

La fortuna de Gabriel Macht es de u$s8 millones. Esa cifra corresponde al patrimonio combinado del actor y su esposa, la actriz australiana Jacinda Barrett, con quien está casado desde 2004.

Su patrimonio está relacionado principalmente con su extensa actividad profesional. Además de Suits, trabajó en películas, series y producciones televisivas, mientras que su trayectoria también incluye tareas como productor. Su participación en The Spirit, Love & Other Drugs, Middle Men y The Good Shepherd forma parte de un recorrido que comenzó cuando todavía era un niño.