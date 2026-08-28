Intervención histórica: Japón destinó más de u$s96.000 millones el último mes para sostener al yen + Agregar ámbito en









El desembolso sin precedentes busca rescatar a la moneda japonesa, frenar la inflación importada y acotar el impacto del encarecimiento energético en la economía global. Los detalles, en la nota.

Japón gastó un récord de 96.500 millones de US$ para respaldar el yen el último mes ecobolsa.com

Japón destinó un monto récord de 15,4 billones de yenes (u$s96.500 millones) en el último mes para intervenir en el mercado cambiario y sostener la cotización del yen, informó este viernes el Ministerio de Hacienda.

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Cabe precisar que el volumen desembolsado ratifica la línea dura de Tokio para contener una sangría cambiaria que llevó al yen a mínimos de cuatro décadas. La depreciación del yen se convirtió en un dolor de cabeza económico, ya que encarece la compra de insumos clave y energía en el exterior, al tiempo que amenaza las ganancias del sector exportador.

En ese marco, la energía de Japón proviene casi en su totalidad de la importación, de la cual el 95% proviene de Medio Oriente, quedando expuesto a posibles cortes de suministro por las tensiones bélicas que involucran a Irán.

La intervención del Banco de Japón del 30 de julio alcanzó los 9,6 billones de yenes, superando largamente el pico diario anterior de 6,3 billones registrado el 30 de abril. EBC Financial Group El detalle El ritmo lento de una política monetaria más dura del Banco de Japón sostuvo las tasas de interés japonesas a la baja en comparación con mercados como el de EEUU, lo que estimula a los inversores a continuar financiando sus operaciones globales con yenes baratos.

Aunque el Banco de Japón dejó las tasas invariables en julio, las autoridades insinuaron un mayor endurecimiento y los mercados prevén un 65% de posibilidades de un alza en septiembre.

Cabe subrayar que el Banco de Japón compró yenes en el mercado el 30 y 31 de julio tras tocar un mínimo de 40 años, en una operación que incluyó una atípica intervención conjunta con EEUU. Cifras oficiales sugieren que la intervención del Banco de Japón del 30 de julio alcanzó los 9,6 billones de yenes, superando largamente el pico diario anterior de 6,3 billones registrado el 30 de abril.

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