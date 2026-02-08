El invento único en el mundo que va a revolucionar la forma de depilarse

Un invento que promete cambiar la depilación en casa se mete en una industria de millones y apunta a una experiencia más simple y precisa.

La depilación en casa se volvió un fenómeno global: entre tutoriales, reseñas y gadgets nuevos, se mueven millones de búsquedas cada mes alrededor de cómo lograr resultados prolijos sin turnos ni cera . En ese escenario, aparece una promesa distinta dentro del universo de la luz pulsada: ver lo que hacés, en tiempo real, mientras pasás el dispositivo.

La novedad llega desde una campaña en Kickstarter que presenta el MYWIN x G999 como “ Visible Hair Removal ”, un equipo de IPL que apunta a una idea concreta: mejorar la precisión para no ir “a ojo” sobre la piel.

La propuesta se apoya en un concepto simple: si podés ver con claridad el vello que querés tratar, también podés ajustar mejor cada pasada. Por eso, el mensaje central del dispositivo gira alrededor de la “depilación visible”, con el foco puesto en la precisión .

Un dispositivo de depilación hogareña se presenta con una propuesta distinta: más control en cada pasada y una rutina pensada para no ir “a ojo”.

En la imagen principal de la campaña, se ve el equipo en uso sobre el brazo y, al lado, una visualización ampliada del vello, como si fuera una lupa o una vista en pantalla. Esa comparación apunta a resolver un problema común de los métodos caseros: perder de vista dónde ya pasaste y dónde falta.

El lema “ See Clearly. Remove Precisely ” resume el enfoque. En lugar de venderse solo por potencia o velocidad, la comunicación destaca la posibilidad de controlar mejor el proceso, sobre todo en zonas donde el detalle importa.

En términos prácticos, el invento busca que la depilación no dependa tanto de la iluminación del ambiente o de la paciencia para revisar cada tramo. La promesa es una experiencia más guiada, con la mirada puesta en la exactitud.

Solo en 15 minutos: las características de este dispositivo

El MYWIN x G999 se presenta como un equipo de IPL enfocado en la precisión, con una idea diferencial: incorporar una “vista” del vello para tratarlo con mayor control. Esa característica es la que lo separa de los aparatos hogareños más tradicionales.

La campaña lo muestra como un dispositivo de uso directo sobre la piel y con un diseño compacto, pensado para maniobrarlo con una mano. La apuesta es que el usuario pueda sostener el ritmo de la rutina sin complicarse con ajustes eternos.