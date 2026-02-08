El desarrollo oculto de Mercedes que reavivó la guerra de motores en la Fórmula 1 + Seguir en









Una innovación interna en la unidad de potencia de Mercedes fue validada por la FIA, pero despertó sospechas y posibles reclamos de otros fabricantes en el arranque de la nueva era técnica.

La marca alemana se prepara con todo para el debut oficial en el campeonato de la Fórmula 1 2026.

La Fórmula 1 transita días de máxima tensión técnica a pocas semanas del inicio de la temporada 2026. En el centro de la escena aparece Mercedes, que logró posicionarse como referencia gracias a un desarrollo poco convencional en su motor de seis cilindros, una solución que ya genera incomodidad entre los equipos rivales y amenaza con escalar a un conflicto reglamentario.

De acuerdo con un informe de la revista especializada Auto Motor und Sport, la unidad de potencia diseñada en Brixworth incorpora una microcámara de combustión adicional en cada cilindro. Este sistema, imperceptible en inspecciones a baja temperatura, se activa cuando el motor alcanza condiciones extremas de funcionamiento en pista. De ese modo, el propulsor cumple con la relación de compresión reglamentaria de 16:1 en los controles, pero puede elevarla hasta 18:1 durante la carrera.

kimi antonelli.jpg Kimi Antonelli, piloto de Mercedes. La FIA avaló la legalidad del desarrollo, una decisión que provocó inquietud inmediata en fabricantes como Ferrari, Honda, Audi y Red Bull Powertrains-Ford, que analizan presentar protestas formales desde el Gran Premio de Australia. Según estimaciones publicadas por Motorsport, la ventaja rondaría los 10 caballos de potencia, con un impacto de varias décimas por vuelta.

F1: un debate que va más allá del motor El beneficio no se limitaría al diseño mecánico. Mercedes también trabaja con un combustible sostenible optimizado para este sistema, cuyo mayor poder calorífico podría potenciar aún más el rendimiento. Aunque otros equipos intentaron replicar la idea, las dificultades técnicas y los plazos de desarrollo —que podrían extenderse hasta 2027— juegan a favor de las Flechas de Plata.

En este contexto, Toto Wolff salió a defender la postura del equipo y recordó que la solución fue aprobada por los organismos de control. Sin embargo, dentro del paddock crece la presión para revisar la normativa, incluso mediante mecanismos como el ADUO, que permitiría ajustes si se detecta una diferencia de potencia superior al 2 %.

Mientras Stefano Domenicali busca evitar una guerra abierta entre fabricantes, la temporada se encamina a un inicio cargado de polémica. Con pilotos como George Russell y Kimi Antonelli, Mercedes parece haber dado un golpe estratégico, pero el desenlace dependerá de si la política y la técnica logran convivir en equilibrio.