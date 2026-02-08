De ser la maquilladora más rica del mundo a declararse en quiebra: la historia de Pat McGrath + Seguir en









Empezó una de las compañías más rentables debido a su popularidad, pero atraviesa un periodo bastante complicado y podría perderlo todo.

Pasó de ser una de las empresarias más éxitosas de su sector a tener deudas millonarias. Nick Harvey/Getty Images

En el mundo de la moda se maneja mucho dinero y es habitual escuchar historias de gente que escala muy rápido. Sin embargo, no todo es lo que parece y hace poco se conoció el caso de una empresaria que, después de que se hablara de una fortuna de millones, terminó perdiendo el control de su negocio de un día para el otro.

Lo que parecía una compañía invencible se vino abajo en poco tiempo. A pesar de haber llegado a tener una valoración enorme y el apoyo de gente adinerada, la empresa no pudo aguantar sus gastos y terminó llena de deudas, lo que obligó a su dueña a pedir ayuda a la justicia para intentar salvar la marca de la desaparición.

Pat McGrath Vogue La ahora también empresaria vive un momento muy delicado. Vogue Quién es Pat McGrath y cómo logró su empresa millonaria Para entender cómo hizo su dinero antes de tener su propia marca, hay que mirar su carrera anterior. Pat McGrath no era una desconocida, sino que trabajó más de veinte años como directora creativa para empresas gigantes como Giorgio Armani y Procter & Gamble. Esos contratos le pagaban sueldos altísimos solo por asesorar y diseñar productos para otros, lo que le permitió juntar el capital inicial.

Con esos ahorros y su fama mundial, lanzó "Pat McGrath Labs" en el año 2015. El negocio funcionó bien desde el arranque y llamó la atención de inversores externos. En 2018, la sociedad recibió una inyección de 60 millones de dólares, lo que hizo que el valor total de la compañía subiera hasta los mil millones.

Gracias a esa operación financiera, la fortuna personal de McGrath llegó a calcularse en unos 700 millones de dólares, ya que ella era la dueña principal. Esto la convirtió en la maquilladora más rica de la historia en los papeles, superando a muchas famosas. Parecía que el éxito no tenía techo y que la firma iba a seguir creciendo sin parar.

Embed - Pat McGrath | La Madre Del Maquillaje ¿Cómo empezó? | Maquihistoria La caída de Pat McGrath y su bancarrota Todo este panorama cambió por completo a principios de 2026. Quien se presentó en quiebra fue la empresa, y no ella como persona física. La compañía pidió protección legal en Estados Unidos para frenar una subasta de sus bienes, ya que acumulaba deudas que no podía pagar. El problema principal fue un préstamo de 17 millones de dólares que se volvió impagable y una caída fuerte en las ventas, que bajaron a 50 millones anuales. Al ver que el negocio ya no era rentable, los inversores retiraron su apoyo y el valor de la empresa se desplomó. Se calcula que hoy la compañía vale unos 150 millones, muchísimo menos que aquella cifra histórica de mil millones. Ahora, la marca intenta negociar con los acreedores para seguir funcionando. Esto impactó directo en el bolsillo de la dueña, pero no la dejó en la ruina total. Su patrimonio actual se estima en unos 50 millones de dólares. Si bien sigue siendo una cifra millonaria para cualquier persona común, representa una caída brutal comparada con los 700 millones que supo tener cuando su proyecto estaba en la cima.

