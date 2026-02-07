Adiós a las alergias: el invento perfecto para los que se la pasan estornudando + Seguir en









Para quienes no la pasan bien con los cambios de temperatura, llegó un aparato que facilitará su vida gracias a su práctico uso.

Este avance tecnológico facilitará la vida de quienes sufren de este tipo de afecciones. Freepik

Millones de personas sufren a diario los cambios bruscos de temperatura. Para este enorme grupo, salir a la calle en días fríos o entrar a un lugar con el aire acondicionado muy fuerte se transforma en una pesadilla de estornudos y congestión.

Ante este problema, apareció una solución tecnológica que no requiere tomar medicamentos. Se trata de un nuevo desarrollo que propone atacar la causa del malestar directamente en el aire que respiramos, actuando como una barrera de protección personal para evitar que el clima afecte la nariz.

Aerisflow Kikcstarter Este aparato llegó para aliviar los problemas de los que sufren con los cambios de clima. Aerisflow/Kikcstarter Un dispositivo para respirar mejor: de qué trata este invento El proyecto se llama AerisFlow y opera como un climatizador personal. Su función es simple: acondiciona el aire que rodea la cara del usuario para que llegue a las vías respiratorias a una temperatura ideal. Esto es clave para quienes tienen sensibilidad, ya que evita el golpe de frío que suele disparar la alergia.

El equipo fue diseñado para ser muy chico y fácil de transportar a todos lados. A diferencia de los aparatos grandes de limpieza de ambiente o las máscaras de tela, este dispositivo busca utilizarse en la calle o en la oficina sin molestar, creando un escudo invisible que mantiene la respiración cómoda sin importar el clima de afuera.

Las características principales del equipo Lo más destacado es que pesa apenas 100 gramos, por lo que se puede guardar en el bolsillo. Tiene un sistema que permite generar tanto un calor suave como aire más fresco, y se maneja con un solo botón para que sea fácil de activar mientras uno camina. Además, es muy silencioso, ideal para usar en el trabajo o en el colectivo sin llamar la atención.

Para quienes quieran adquirirlo, la venta se realiza de forma anticipada a través de internet, en la plataforma Kickstarter. El valor promocional de lanzamiento para los primeros clientes ronda los 100 dólares, lo que representa un descuento importante frente al precio final que tendrá cuando llegue a las tiendas.

