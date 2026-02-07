De cuánto es la fortuna de Warren Buffett tras su histórico retiro + Seguir en









Desde hace décadas, su nombre es sinónimo de millones de dólares, de riqueza.

El empresario e inversor estadounidense que supo ser de los más ricos del mundo. Imagen: Carlo Allegri/REUTERS

Warren Buffett es uno de los empresarios e inversores más influyentes del mundo, reconocido por su olfato para los negocios y su estrategia financiera. A lo largo de décadas logró construir un imperio multimillonario y su apellido quedó asociado directamente a la riqueza.

Considerado por muchos como el inversor más importante de la historia, se destacó por su liderazgo en Berkshire Hathaway y su estilo paciente para invertir. Gracias a su trayectoria, su nombre se volvió sinónimo de éxito financiero y visión empresarial.

Warren Buffet De muy joven, se interiorizó en las finanzas y lo apodaron "el Oráculo de Omaha". Imagen: Getty Images / CNBC Quién es Warren Buffett y cómo se convirtió en el inversor más importante de la historia Nacido en 1930 en Omaha, Estados Unidos, Buffett mostró interés por los negocios desde chico y compró su primera acción cuando tenía apenas 11 años. Con el tiempo se formó en economía y comenzó a desarrollar su propio camino dentro del mundo financiero.

Su gran salto llegó cuando tomó el control de Berkshire Hathaway en 1965, transformando una empresa textil en un conglomerado gigantesco. Bajo su conducción, la firma acumuló participaciones en compañías como Coca-Cola, American Express, Apple o Bank of America.

Gracias a su estrategia de inversiones a largo plazo y su enfoque prudente, logró rendimientos superiores al mercado durante décadas. Ese desempeño consolidó su reputación global y le valió el apodo de “Oráculo de Omaha”.

De cuánto es el patrimonio de Warren Buffett Según estimaciones de sitios especializados, la fortuna actual de Warren Buffett ronda los 150.000 millones de dólares. Esa cifra lo mantiene entre las personas más ricas del planeta incluso tras su retiro de la actividad diaria. Parte de su patrimonio se redujo por las donaciones millonarias que realizó a lo largo de los años, ya que prometió entregar la mayor parte de su riqueza a causas filantrópicas. Aun así, continúa siendo una de las mayores fortunas del mundo financiero.

