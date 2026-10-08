El joven prodigio que inventó el "ChatGPT" de 2011, se hizo millonario y desapareció

Alejado del éxito en su juventud, el empresario logró acumular una fortuna a sus 15 años con una aplicación que revolucionó el mercado.

Mucho antes de que resumir un texto con inteligencia artificial se volviera algo cotidiano, un adolescente británico había creado una aplicación capaz de hacerlo desde un iPhone. Nick D’Aloisio tenía apenas 15 años cuando lanzó aquella idea y pronto empezó a atraer millones de dólares y la atención de reconocidos inversores de Silicon Valley.

El proyecto nació mientras todavía iba al colegio y terminó poniéndolo frente a algunas de las empresas más grandes de internet. En apenas un par de años pasó de programar desde su casa a negociar con Yahoo, aunque su historia dentro de la tecnología estaba lejos de terminar ahí.

D’Aloisio había aprendido a programar por su cuenta cuando tenía 12 años. En 2011, mientras estudiaba para sus exámenes, se cansó de buscar información en internet y encontrarse con páginas extensas que repetían buena parte del contenido. La solución fue crear una herramienta que hiciera ese trabajo por él.

Pese a su éxito a corta edad, D'Aloisio decidió estudiar Filosofía y Ciencias de la Computación tras abandonar su puesto en Yahoo.

La primera versión se llamó Trimit y estaba disponible para iPhone. Permitía pegar artículos, correos electrónicos o entradas de blogs y reducirlos automáticamente a textos de 140, 500 o 1.000 caracteres. Detrás había un sistema de procesamiento del lenguaje pensado para detectar las partes más importantes de cada contenido.

La comparación con ChatGPT tiene sus límites : aquella aplicación no generaba respuestas ni funcionaba con los grandes modelos de lenguaje actuales. Pero sí automatizaba una tarea que años después se transformaría en uno de los usos habituales de la inteligencia artificial: tomar un texto largo, detectar sus ideas centrales y devolver una versión mucho más corta.

Trimit superó las 200.000 descargas y llamó la atención de varios inversores. D’Aloisio aprovechó ese impulso para reconstruir el producto y lanzar Summly, enfocada especialmente en noticias y con un sistema de resúmenes más avanzado. Apple terminó incluyéndola entre sus aplicaciones destacadas.

Antes de desaparecer de la tienda tras la compra de Yahoo, Summly se acercaba al millón de descargas. Para entonces, el adolescente que había empezado programando una solución para estudiar ya contaba con financiación internacional y una herramienta seguida de cerca por la industria tecnológica.

La inversión millonaria de Yoko Ono, Ashton Kutcher y el salto a Silicon Valley

Uno de los primeros en interesarse fue el empresario hongkonés Li Ka-shing. Su firma Horizon Ventures puso alrededor de u$s300.000 cuando D’Aloisio todavía estaba en el colegio. Otras fuentes de la época ubicaron esa primera inversión cerca de u$s350.000.

Con Summly ya en marcha llegó una segunda ronda mucho mayor. El joven consiguió aproximadamente u$s1,23 millones y sumó una lista de nombres poco habitual para una iniciativa encabezada por un adolescente. Entre ellos estaban Yoko Ono, Ashton Kutcher, Stephen Fry y Mark Pincus, cofundador de Zynga.

El dinero permitió ampliar el desarrollo y mejorar el sistema encargado de resumir las noticias. D’Aloisio también empezó a relacionarse con empresarios y desarrolladores de Silicon Valley mientras seguía viviendo en Londres y cursando la secundaria.

Su edad se convirtió inevitablemente en parte de la historia. Las reuniones con ejecutivos convivían con las clases y los exámenes, mientras Summly acumulaba usuarios y empezaba a despertar el interés de compañías mucho más grandes.

Para comienzos de 2013, la startup había reunido alrededor de u$s1,5 millones de financiación en total. Yahoo, que por entonces buscaba reforzar su negocio en celulares, terminó avanzando directamente por la empresa.

La venta a Yahoo por 30 millones de dólares a los 17 años

En marzo de 2013 se confirmó la compra de Summly por parte de Yahoo. Las compañías no hicieron público el monto oficial, pero la cifra que trascendió fue cercana a u$s30 millones, en una operación realizada principalmente en efectivo. D’Aloisio tenía apenas 17 años.

La venta lo convirtió en uno de los emprendedores tecnológicos más jóvenes en conseguir una operación de esa magnitud. Sin embargo, los u$s30 millones no fueron directamente a su patrimonio: Summly ya tenía inversores externos con participación en la compañía.

Yahoo decidió cerrar la aplicación independiente y absorber su tecnología. La intención era utilizar aquel sistema de resúmenes para mejorar sus productos móviles y ofrecer noticias adaptadas a las pantallas de los teléfonos.

D’Aloisio también pasó a trabajar dentro de la firma como responsable de producto. Durante esa etapa participó en Yahoo News Digest, una aplicación que reunía las principales noticias en formatos breves y organizados para una lectura rápida desde el celular.

Junto a Tomas Halgas decidieron fundar Sphere, uno de sus actuales proyectos. Cuenta de X: @nickdaloisio

¿Qué fue de Nick D’Aloisio después de triunfar tan joven?

D’Aloisio dejó Yahoo en 2015 y su nombre perdió buena parte de la exposición que había tenido durante el fenómeno Summly. Ese mismo año tuvo una breve experiencia como emprendedor residente en Airbnb y después concentró parte de su tiempo en sus estudios universitarios.

En la Universidad de Oxford estudió Filosofía y Ciencias de la Computación y más adelante continuó su formación académica con investigaciones sobre percepción y ciencias cognitivas. Pero no abandonó las startups.

En 2016 fundó Sphere, una plataforma enfocada en comunidades y conversaciones online. La compañía consiguió alrededor de u$s30 millones de inversión antes de ser adquirida por Twitter en 2021. El precio de aquella venta no fue informado públicamente.

Tras la operación se incorporó a Twitter y trabajó en el desarrollo de Communities. Más adelante dejó la compañía y se convirtió en responsable de estrategia de Unlikely AI, una startup de inteligencia artificial creada por William Tunstall-Pedoe, uno de los desarrolladores detrás de la tecnología que posteriormente dio origen a Alexa.

En la actualidad volvió a encabezar un emprendimiento propio. D’Aloisio es cofundador y CEO de Axon Labs, una empresa con sede en Londres que trabaja con modelos de inteligencia artificial inspirados en el funcionamiento del cerebro y aplicados a mercados financieros. La compañía cuenta con respaldo de inversores como Northzone y a16z Speedrun.