Galoucura publicó un mensaje intimidante en redes sociales tras la derrota ante el Xeneize. “La paciencia se terminó”, advirtieron y exigieron explicaciones a los futbolistas.

Galoucura publicó un video en redes sociales para expresar su enojo tras la derrota de Atlético Mineiro ante Boca.

La barrabrava de Atlético Mineiro amenazó a los jugadores del plantel luego de la derrota por 2 a 0 ante Boca en la final de la Copa Sudamericana disputada en Barranquilla. A través de un video publicado en redes sociales, integrantes de Galoucura expresaron su enojo, reclamaron explicaciones y advirtieron que irán a buscar al equipo si no obtienen respuestas.

“ La paciencia se terminó ”, escribieron en una publicación de Instagram en la que arrobó a la cuenta oficial del club. El mensaje estuvo acompañado por declaraciones intimidantes de uno de sus representantes, que cuestionó los resultados del equipo y dejó en claro el malestar de la hinchada organizada.

“Ustedes tienen que darnos una respuesta y una explicación”, exigieron. En el mismo mensaje, aseguraron que actuarían dentro de la legalidad, aunque el tono de sus declaraciones y las advertencias hacia los futbolistas generaron preocupación.

Los representantes de la barra manifestaron su hartazgo por los resultados del equipo en las últimas definiciones internacionales y locales. “ Vamos a hacer todo dentro de la legalidad ”, aseguraron, aunque luego ironizaron sobre las medidas que tomarían para acercarse al plantel.

“Vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos”, expresaron en el video. Sin embargo, lejos de tratarse de un mensaje de apoyo, el tono de la publicación dejó en evidencia la presión que atraviesan los futbolistas tras una nueva final perdida.

La barra ya había despedido al plantel antes del viaje a Colombia con un pedido de cara a la final.

“Si intentan hacerse los distraídos, nosotros vamos a ir hasta donde estén ustedes”, advirtió uno de los integrantes de Galoucura. Además, sostuvo que la hinchada lleva cinco años soportando los malos resultados y que no está dispuesta a continuar de la misma manera.

El malestar también estuvo relacionado con la información que recibieron sobre el regreso del plantel desde Colombia. Según explicaron, les habían comunicado que los jugadores arribarían a Brasil a las 15, aunque ese horario correspondía a la salida desde el país sudamericano: “La información que nos llegó estaba equivocada”, reclamaron.

Atlético Mineiro arrastra una racha de finales perdidas

La derrota ante Boca profundizó una serie de resultados adversos para el Galo en distintas competencias. El equipo brasileño perdió la final de la Copa Sudamericana y sumó su quinta definición consecutiva sin conseguir el título, una racha que incrementó el enojo de sus hinchas.

En 2024, Atlético Mineiro cayó ante Flamengo en la final de la Copa do Brasil y frente a Botafogo en la definición de la Copa Libertadores. Al año siguiente, perdió la Sudamericana ante Lanús por penales y también sufrió una derrota ante Cruzeiro por 1 a 0 en el Campeonato Mineiro de 2026.

La única definición que consiguió ganar durante ese período fue la del estadual de 2025, cuando se impuso ante América Mineiro.

El pedido de la barra antes de la final ante Boca

La tensión entre los hinchas organizados y el plantel ya había quedado expuesta antes de la final de la Copa Sudamericana. Durante la despedida de los futbolistas en el aeropuerto de Confins, en Belo Horizonte, antes de viajar a Colombia, un representante de Galoucura se acercó al capitán Everson y le reclamó que no podían volver a perder una definición.

“El Galo perdió cuatro finales. Cuatro finales a las que llegó y perdió. No podemos perder la quinta”, le dijo al arquero.

También mencionó a Leandro Paredes, capitán de Boca, y recordó su gol en la semifinal ante Vasco da Gama: “Van a enfrentar a Paredes, que hizo un gol allá en la semifinal (ante Vasco da Gama) y lo celebró como si fuera una final. Van a jugar contra un equipo aguerrido”, advirtió.

En aquella despedida, los hinchas también remarcaron que su compromiso con el club no estaba relacionado con beneficios económicos: “Nosotros no recibimos nada del club. Nosotros jugamos por el escudo”, afirmaron, antes de cerrar con una exigencia directa a los futbolistas: “Lleguen allá y jueguen como hombres. Nosotros no estamos yendo allá para perder”.