Un informe internacional ubicó nuevamente a la peatonal porteña en el último puesto de 50 mercados. Cuánto cuesta instalar un negocio y qué pasa con los locales vacíos.

La peatonal Florida, a la altura de Galerías Pacífico, concentra algunos de los locales comerciales más demandados, mientras nuevas marcas internacionales comienzan a recuperar el atractivo de la zona.

Probablemente la calle comercial más importante de la Ciudad de Buenos Aires, la tradicional peatonal Florida, fue nombrada por segundo año consecutivo como la ubicación más económica para alquilar un local entre los 50 mercados incluidos en un ranking internacional. El relevamiento elaborado por la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield , ubicó el alquiler de referencia de la peatonal en u$s30 por metro cuadrado mensual , un valor que aumentó un 15% durante el último año, pero que continúa muy por debajo de los precios registrados en otras grandes ciudades.

Los datos analizan la evolución del mercado inmobiliario comercial en 147 corredores de distintas regiones del mundo . Para establecer su clasificación global, la consultora selecciona 50 ubicaciones representativas de sus respectivos mercados, entre las que Florida ocupa nuevamente el último lugar. El estudio tomó como referencia únicamente el tramo entre las avenidas Córdoba y Corrientes , por lo que los valores no necesariamente representan el precio de alquiler de todos los locales distribuidos a lo largo de la peatonal.

A partir del valor de referencia publicado, alquilar un establecimiento de 100 metros cuadrados representaría un gasto aproximado de u$s3.000 mensuales , sin contemplar otros costos asociados al funcionamiento del negocio.

" D espués de la pandemia, Florida y el Microcentro fueron muy castigados , aunque se observa una mejoría con la llegada de nuevos jugadores del exterior. También hubo cambios y mejoras en los locales. Hay cuadras más solicitadas, especialmente las que están cerca de Galerías Pacífico", explicó a Ámbito Martín Akian, director comercial de Aranalfe Propiedades.

En este marco y a pesar de mantenerse en el último puesto del ranking, Florida registró un aumento interanual del 15% en su valor de alquiler de referencia, según Cushman & Wakefield. El incremento se ubica por encima del promedio de crecimiento registrado entre los principales corredores comerciales del mundo, que fue del 3% durante los últimos doce meses.

Los valores que actualmente se negocian en el mercado muestran diferencias según la ubicación y las características de cada inmueble.

"Hoy, un local entre Corrientes y Córdoba, cuesta entre u$s30 y u$s40 el m2. En algunos casos, si es un muy buen local, puede llegar a los u$s50 por m2. Las mejores cuadras están entre Tucumán y Córdoba, del 600 al 700", señaló Akian. Según esos valores, un comercio de 100 m2 podría representar un alquiler mensual de entre u$s3.000 y u$s4.000, mientras que en los inmuebles de mayor demanda el precio podría llegar a u$s5.000.

Más allá de los precios, Akian considera que la recuperación del corredor está relacionada con el regreso gradual de las marcas internacionales y atado al crecimiento turístico.

“Hoy la Argentina está cara en dólares, lo que redujo la llegada de turistas y el consumo en paseos comerciales como la calle Florida. De a poco, esta situación comienza a revertirse y estimo que, si el país se vuelve más competitivo en términos de precios, podría recuperarse el turismo y, con él, la actividad comercial de la peatonal”, sostuvo.

Según las estimaciones del director comercial de Aranalfe Propiedades, la cantidad de locales disponibles se redujo considerablemente respecto del año pasado. "Todavía hay algunos locales vacíos, pero estimo que la vacancia es menos de la mitad de la que había el año pasado. Hoy hay de todo: muchos bazares de origen chino, locales de indumentaria y marcas del exterior que posiblemente sigan abriendo nuevas ubicaciones. El perfil fue mejorando; antes había marcas de menor nivel y ahora están entrando comerciantes de otra envergadura", explicó.

Otro factor importante se relaciona con que, luego de la pandemia, muchas empresas comenzaron a abandonar sus oficinas del microcentro para trasladarse a barrios del noreste de la ciudad, como Belgrano, Núñez y Vicente López. Según un informe de CBRE correspondiente al tercer trimestre de 2026, la zona registró una vacancia de oficinas del 16,2%, con 20.286 metros cuadrados disponibles y una absorción neta negativa de 2.571 m2.

Incluso en comparación contras calles comerciales de Latinoamérica, Florida se queda lejos en cuanto al valor del m2. Por ejemplo, la calle Masaryk, en Ciudad de México, alcanzó un alquiler de referencia de aproximadamente u$s105 por m2 mensual, más del triple que la peatonal porteña. El corredor mexicano registró además un incremento interanual del 17%, que le permitió avanzar dos posiciones y ubicarse en el puesto 35 del ranking global.

Por su parte, la avenida Ataulfo de Paiva, en Río de Janeiro, ingresó este año a la clasificación mundial en el puesto 38, después de registrar un aumento del 17% en sus alquileres. Su valor equivale aproximadamente a u$s101 por metro cuadrado mensual, según los precios estandarizados que presenta el informe. La otra cara está ubicada en Brasil: la calle Oscar Freire, en San Pablo, que experimentó una caída del 26% en sus alquileres, la mayor reducción entre los corredores americanos estudiados.

Los corredores comerciales más caros del mundo

La distancia entre los alquileres de Florida y los principales destinos comerciales internacionales resulta todavía mayor cuando se comparan las cifras con las de Estados Unidos y Europa.

La Quinta Avenida de Nueva York recuperó el primer puesto como la calle comercial más cara del mundo, después de registrar un aumento del 35% en sus alquileres durante los últimos doce meses. La consultora tomó como referencia el sector comprendido entre las calles 49 y 60, donde el precio alcanzó los u$s2.700 por pie cuadrado anual, equivalentes a unos u$s2.420 mensuales por m2, un valor aproximadamente 80 veces superior al registrado en el tramo relevado de Florida.

New Bond Street, en Londres, quedó en segundo lugar, con un alquiler de u$s2.230 por pie cuadrado anual, mientras que Via Montenapoleone, en Milán, ocupó el tercer puesto, con u$s2.160. En ambos casos, los precios se mantuvieron estables durante el último año.

La clasificación también incluyó entre sus diez primeras posiciones a Tsim Sha Tsui, en Hong Kong; los Campos Elíseos, en París; Ginza, en Tokio; Bahnhofstrasse, en Zúrich; Pitt Street Mall, en Sídney; Myeongdong, en Seúl; y Kohlmarkt, en Viena. El informe explica que las marcas internacionales continúan mostrando interés por las ubicaciones comerciales más reconocidas, especialmente aquellas que combinan una importante circulación de turistas, consumidores de alto poder adquisitivo y una oferta limitada de locales disponibles, todas condiciones que Florida hoy está lejos de tener.

A nivel mundial, los alquileres comerciales aumentaron un promedio del 3% durante los últimos doce meses, una desaceleración respecto del 4,3% registrado en 2025 y del 5% observado en 2024. De los 147 corredores analizados por Cushman & Wakefield, 72 registraron incrementos en sus valores, 47 permanecieron estables y 28 mostraron reducciones.

Las diferencias también se reflejaron entre regiones. Tanto América como Asia-Pacífico registraron un crecimiento promedio del 3,1%, mientras que Europa presentó un incremento del 2,9%. Sin embargo, la evolución fue distinta respecto al año anterior. En América, la suba promedio se desaceleró desde el 7,9% registrado en 2025, mientras que Europa redujo su ritmo de crecimiento desde el 4%. Asia-Pacífico fue la única región que mostró una aceleración, al pasar del 2,3% al 3,1%.

En el caso de Florida, el incremento del 15% en los alquileres durante el último año muestra una evolución diferente al promedio internacional, aunque sus valores todavía se encuentran entre los más bajos de los corredores incluidos en el ranking. Esta recuperación podría continuar durante 2027, impulsada por una mayor demanda de locales, la llegada de nuevas marcas y la posibilidad de que el Microcentro vuelva a ganar residentes y actividad comercial.

La combinación entre el turismo, la ocupación de oficinas y las nuevas inversiones comerciales aparece entre los factores que podrían contribuir a revitalizar una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía está lejos de recuperar el movimiento y la importancia comercial que tuvo durante décadas.