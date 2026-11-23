El Pincha llega a la final tras eliminar a Flamengo y enfrentará al equipo más cotizado de Sudamérica. Los brasileños cuentan con nueve de los diez futbolistas mejor valorados del encuentro.

Estudiantes de La Plata y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores el 28 de noviembre coin un llamativo dato: el plantel del club brasileño vale cuatro veces más que el del Pincha.

Estudiantes de La Plata dio uno de los grandes golpes de la Copa Libertadores 2026. El equipo dirigido por Alexander Medina eliminó a Flamengo, uno de los principales candidatos al título, y se clasificó a la final, donde enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. La definición tendrá un marcado contraste económico: el conjunto brasileño cuadruplica el valor de mercado de su rival argentino y llega como el plantel más cotizado del fútbol sudamericano.

De acuerdo con las valoraciones de mercado, Palmeiras cuenta con una plantilla valuada en aproximadamente u$s250 millones, mientras que Estudiantes alcanza los u$s62,6 millones. La diferencia supera los u$s187 millones y refleja dos realidades financieras muy distintas. Sin embargo, el Pincha ya demostró que la distancia económica no necesariamente se traduce en resultados deportivos: dejó en el camino a Flamengo, cuyo plantel también superaba los u$s240 millones.

El encuentro, además, tendrá un atractivo financiero adicional. La Conmebol estableció un premio de u$s25 millones para el campeón, mientras que el subcampeón recibirá u$s7 millones. Es decir, habrá u$s32 millones en juego solamente por el resultado de la final, sin contar los ingresos que cada institución consiguió durante el recorrido por el certamen.

La brecha entre ambos equipos también se observa en sus principales figuras . Los nueve futbolistas más valiosos de la final pertenecen a Palmeiras, una muestra de la profundidad económica de su plantel. El primero del ranking es Vitor Roque, delantero cuya cotización alcanza los u$s43,7 millones. Lo sigue su compañero José Manuel López, valuado en u$s34,5 millones.

Entre los dos atacantes suman un valor de mercado de u$s78,2 millones, una cifra superior a la cotización de todo el plantel de Estudiantes. El tercer lugar corresponde a Mauricio, nacionalizado paraguayo, con una valoración de u$s20,7 millones.

El primer representante del conjunto platense aparece recién en el décimo puesto: Tomás Palacios, con u$s9,2 millones. Detrás se ubica Tiago Palacios, cuya cotización ronda los u$s5,2 millones.

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La distancia también posiciona a Palmeiras como el club más valioso de Sudamérica y al Pincha como el quinto de Argentina. Sin embargo, Estudiantes tendrá la oportunidad de conseguir un título que podría cambiar su dimensión deportiva y económica, además de romper una sequía de ocho años sin campeones argentinos en la Libertadores, desde la consagración de River en 2018.

Palmeiras construyó una potencia continental

El crecimiento del Verdão no es producto de una sola temporada. El club paulista alcanzó su octava final de Libertadores y se convirtió en el tercero con más presencias en definiciones, detrás de Boca, con 12, y Peñarol, con 10.

De las siete finales que disputó hasta ahora, Palmeiras ganó tres, una efectividad del 42,9%. Cinco de sus ocho definiciones llegaron desde el año 2000, un período en el que se disputaron 27 finales. En otras palabras, estuvo presente en el 18,5% de las definiciones continentales del siglo.

La regularidad también se refleja en la última etapa. Desde 2020, el conjunto brasileño disputó cuatro de las siete finales de Libertadores, conquistó los títulos de 2020 y 2021, perdió la definición de 2025 ante Flamengo y ahora tendrá la posibilidad de recuperar la corona.

Su evolución económica acompañó ese protagonismo. En 2020, cuando conquistó la primera Libertadores de esta etapa, su plantel estaba valuado en aproximadamente u$s110 millones. Un año después, con el bicampeonato, alcanzó los u$s165 millones. En 2024 llegó a los u$s244 millones y actualmente ronda los u$s250 millones. La revalorización acumulada en seis años supera el 125%.

Detrás de ese proceso aparece Abel Ferreira, entrenador que asumió en noviembre de 2020 y se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club, con 11 títulos. En sus siete participaciones en la Libertadores al frente del equipo alcanzó cuatro finales y conquistó dos.

Su rendimiento general también explica la continuidad del proyecto: registra un promedio de dos puntos por partido en 413 encuentros. Si consigue el título en Montevideo, igualará a Osvaldo Zubeldía como el segundo entrenador con más Libertadores, solamente detrás de Carlos Bianchi, que obtuvo cuatro.

Los premios millonarios de la final

En términos económicos, Palmeiras también llega con una ventaja sobre Estudiantes en los ingresos acumulados por premios de la competencia. El conjunto brasileño ya aseguró u$s7,27 millones, mientras que el equipo argentino suma u$s6,93 millones.

La diferencia se explica principalmente por los resultados de la fase de grupos y las bonificaciones por mérito deportivo. Palmeiras consiguió tres victorias y acumuló u$s1,02 millones adicionales por ese concepto. Estudiantes, que terminó invicto, obtuvo dos triunfos y sumó u$s680.000.

Ambos clubes recibieron u$s1 millón por disputar la fase de grupos, u$s1,25 millones por los octavos de final, u$s1,7 millones por los cuartos y u$s2,3 millones por alcanzar las semifinales.

De esta manera, antes de la definición, Palmeiras lleva una ventaja de u$s340.000 en premios. Pero el verdadero salto llegará con el resultado del 28 de noviembre: si se consagra campeón, alcanzará un acumulado de u$s32,27 millones, mientras que Estudiantes podría llegar a u$s31,93 millones si levanta la copa. En caso de perder, los ingresos finales serán de u$s14,27 millones para el brasileño y u$s13,93 millones para el argentino.

La final tendrá así dos dimensiones. Por un lado, el desafío deportivo de Estudiantes, que buscará terminar con la hegemonía brasileña y volver a colocar a un club argentino en lo más alto de América. Por el otro, la consolidación de Palmeiras como una potencia económica y futbolística del continente, con una estructura de mercado que multiplica por cuatro la de su adversario.