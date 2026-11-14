ChatGPT cambia su función de voz: qué pasa con tu historial y cómo funciona el nuevo sistema GPT-Live

Quienes acostumbran hablar con ChatGPT tendrán novedades en la aplicación y algunas diferencias a la hora de mantener sus conversaciones.

Las conversaciones por voz ganaron lugar entre los usuarios de ChatGPT y ahora tendrán cambios en su funcionamiento.

La Inteligencia Artificial sigue cambiando la manera en que las personas utilizan ChatGPT . Las conversaciones por voz ganaron cada vez más importancia dentro de la aplicación y OpenAI anunció una modificación para mejorar la comunicación con sus usuarios mediante respuestas más naturales y una interacción más fluida.

Desde julio, el uso de esta herramienta casi se duplicó . Ante ese crecimiento, la compañía decidió renovar su tecnología y avanzar hacia un sistema que permita mantener conversaciones sin las limitaciones de las versiones anteriores.

Los modos de voz Advanced y Standard dejarán de estar disponibles en Argentina el 11 de diciembre de 2026 . Hasta entonces, quienes todavía utilizan estas opciones podrán seguir haciéndolo con normalidad, antes de que GPT-Live se convierta en el sistema principal de ChatGPT.

Las conversaciones anteriores seguirán disponibles en el historial de ChatGPT después de la actualización.

La principal diferencia está en la manera de mantener una conversación. Mientras Advanced debía esperar a que la persona terminara de hablar para responder, Standard primero convertía el audio en texto y después generaba una respuesta hablada. Ambos sistemas tenían limitaciones que podían volver más lento el intercambio.

En cambio, GPT-Live puede escuchar y hablar al mismo tiempo , lo que permite interrumpir una respuesta, hacer preguntas rápidas o cambiar de tema sin esperar a que finalice. También puede utilizar otros modelos de OpenAI para resolver consultas complejas mientras mantiene activa la conversación.

Las funciones de video en directo y de compartir pantalla seguirán utilizando la tecnología Advanced hasta que el nuevo sistema incorpore esas capacidades.

Qué pasará con las conversaciones guardadas y el historial de voz en ChatGPT

Una de las principales dudas de los usuarios está relacionada con las conversaciones realizadas mediante los sistemas anteriores. OpenAI confirmó que los chats guardados no se eliminarán como consecuencia de esta actualización y permanecerán disponibles en el historial de cada cuenta.

Esto significa que una persona podrá retomar un intercambio iniciado con Advanced o Standard y continuarlo mediante mensajes escritos o utilizando GPT-Live. Tampoco será necesario comenzar un chat nuevo para recuperar el contexto de una conversación anterior.

Sin embargo, existe una diferencia entre las conversaciones guardadas y los archivos de audio. Las transcripciones permanecen en el historial mientras se conserve el chat, pero las grabaciones de voz de Live y Advanced se almacenan durante 30 días. En Standard, el audio se elimina después de completar su transcripción, salvo que el usuario haya elegido compartirlo para mejorar los modelos.

GPT-Live permitirá mantener conversaciones más fluidas e interrumpir las respuestas sin tener que esperar a que terminen. Freepik

Cómo se implementará la notificación automática para los usuarios

OpenAI estableció el 10 de noviembre como fecha de inicio de las notificaciones para informar sobre la retirada de los modos anteriores. Estos avisos forman parte de un período de transición durante el cual los usuarios podrán continuar utilizando las opciones que tengan habilitadas.

El cambio definitivo se realizará de manera automática. Quienes tengan seleccionado Advanced o Standard pasarán a utilizar GPT-Live sin necesidad de modificar manualmente la configuración de su cuenta.

Desde el 11 de diciembre, las dos modalidades anteriores dejarán de aparecer entre las opciones de Configuración > Voz. Los usuarios podrán seguir hablando con ChatGPT mediante el nuevo sistema, que buscará mejorar la continuidad de las charlas, la precisión de las respuestas y la personalización de la interacción.