El auto que todos querían comprar saldrá a subasta por una suma millonaria + Agregar ámbito en









Se trata de un deportivo experimental que nunca llegó a producirse en serie. Después de más de cinco décadas, uno de sus exclusivos ejemplares buscará comprador en París bajo una condición extraordinaria.

El vehículo, con diseño futurista, sale a subasta

Durante décadas fue uno de los autos más deseados por los coleccionistas, aunque su fabricante nunca aceptó venderlo. Ahora, más de medio siglo después de su presentación, un exclusivo deportivo de 1970 llegará a una subasta con una valuación que supera los 25 millones de euros.

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El protagonista es el Mercedes-Benz C 111-II, un prototipo desarrollado por la automotriz alemana que sorprendió por su diseño futurista, sus puertas de apertura vertical y sus prestaciones.

La venta se realizará el 3 de febrero de 2027 en París, durante la feria Rétromobile, bajo la organización de RM Sotheby's. Será la primera vez que Mercedes-Benz desprenda de su colección uno de estos vehículos.

El protagonista es el Mercedes-Benz C 111-II, un prototipo desarrollado por la automotriz alemana que sorprendió por su diseño futurista, sus puertas de apertura vertical y sus prestaciones. La operación incluye una cláusula excepcional: la marca se compromete a no vender otro ejemplar durante al menos 25 años, una condición que incrementa su atractivo entre los coleccionistas.

Un deportivo de 350 CV que nunca llegó a las concesionarias Presentado originalmente en 1969, el C 111 fue concebido como un laboratorio tecnológico sobre ruedas. Su segunda evolución incorporó un motor rotativo Wankel de cuatro rotores y 350 CV, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades.

Con apenas 1.240 kilos, podía acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanzar los 300 km/h, cifras extraordinarias para su época. Con apenas 1.240 kilos, podía acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanzar los 300 km/h, cifras extraordinarias para su época. Sin embargo, las dificultades para cumplir las regulaciones ambientales y de seguridad impidieron que llegara a producción. El ejemplar que se subastará conserva su motor original y 24.766 kilómetros recorridos. Identificado internamente como Wagen 33, permaneció durante años en el museo de Mercedes-Benz en Stuttgart. En 2024, los especialistas de la compañía lograron poner nuevamente en funcionamiento su mecánica después de más de dos décadas. El dinero obtenido en la subasta se destinará a modernizar el museo de la automotriz y desarrollar nuevas experiencias digitales para sus visitantes.