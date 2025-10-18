Encontró tesoros valuados en millones y se volvió un héroe hasta que descubrieron sus mentiras y terminó preso

Lo que empezó como el premio a una odisea, terminó volviéndose oscuro cuando se enteraron lo que ocultaba.

La fascinación por los tesoros hundidos y las leyendas del mar capturó la imaginación de millones de personas en todo el mundo , pero pocos conocen el lado oscuro que a veces acompaña a estas aventuras. Lo que comenzó como una hazaña digna de película terminó en escándalo, con acusaciones de traición, engaños y fortunas desaparecidas bajo el océano.

Tommy Thompson fue aclamado como un visionario cuando descubrió el legendario barco SS Central America y sus riquezas ocultas. Sin embargo, su fama se desmoronó al revelarse que gran parte del botín había desaparecido, y que él se negaba a revelar su paradero, lo que lo llevó finalmente a prisión.

La historia del buscador de tesoros que encontró uno valorado en millones de dólares.

Thompson, ingeniero con pasión por la exploración marina, lideró años de búsqueda para localizar el naufragio del SS Central America , un vapor que se hundió en 1857 transportando oro durante la fiebre del oro. En 1988, su equipo identificó los restos del barco y comenzó a extraer monedas, lingotes y otros objetos valiosos del lecho marino.

Las operaciones de recuperación trajeron consigo un hallazgo espectacular: se estima que el valor total del oro recuperado ascendió a decenas de millones de dólares. Uno de los lingotes más notorios, de 80 libras, se subastó por 8 millones USD. Thompson y su compañía vendieron por 52 millones USD parte del tesoro, lo que lo catapultó al estatus de millonario.

No obstante, detrás del brillo dorado comenzaron a surgir denuncias: inversionistas alegaron que no habían recibido las ganancias que se les habían prometido, y quedó la sospecha de que Thompson estaba ocultando parte del tesoro para sí mismo.

Ocultó millones: cómo terminó en prisión

El conflicto escaló cuando los tribunales ordenaron a Thompson que revelara la ubicación de 500 monedas faltantes. Él negó tener acceso a ellas, alegando que se encontraban en un fideicomiso en Belice o que incluso había perdido memoria de su paradero.

Tras negarse a comparecer en la corte en 2012, se convirtió en fugitivo. Fue capturado en 2015 y posteriormente sentenciado a prisión por desacato judicial, con multas acumuladas por cada día que no revelaba la información exigida. Permaneció muchos años detenido por ese motivo hasta que, en 2025, la justicia levantó en parte la condena por desacato, aunque aún deberá cumplir una pena criminal de dos años.