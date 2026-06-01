Olvidate de las manos frías en la bici: el invento que todos quieren tener en el invierno + Agregar ámbito en









Este nuevo accesorio promete mejorar por completo la experiencia del ciclista durante los días más duros de la temporada.

Este es el invento perfecto para las épocas más frías del año. Pexels

Las bajas temperaturas suelen convertirse en uno de los principales desafíos para millones de ciclistas durante los meses más fríos del año. Aunque existen guantes diseñados para soportar los climas más extremos, aquellos que se mueven en bicicleta enfrentan a la difícil tarea de conservar la sensibilidad en los dedos.

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Ante ese problema, un nuevo invento surgió como alternativa para llevar el calor directamente al manubrio. El producto nació a partir de una idea desarrollada por un ciclista de montaña que buscaba una solución práctica para los trayectos durante otoño e invierno y la propuesta logró captar el interés de muchas personas.

Polar Plug Tus manos ya no tienen que pasar frío cuando salís a andar en bicicleta en los días más gélidos. Gentileza - Kickstarter

Polar Plug: de qué trata el innovador sistema para la bici Polar Plug es un conjunto de tapones térmicos diseñados para colocarse dentro de los extremos del manubrio. Su objetivo principal consiste en transmitir calor a la zona donde el ciclista apoya las manos, para reducir la sensación de frío durante los recorridos. El desarrollo fue impulsado por Brandon Lentz, un entusiasta del ciclismo de montaña que ideó esta alternativa durante el período de confinamiento.

En cuanto a la compatibilidad del invento, los fabricantes indican que puede instalarse en manubrios de aluminio y también en modelos construidos con fibra de carbono. Además, el diseño permite trasladar los dispositivos de una bicicleta a otra sin necesidad de desmontar los puños ni realizar modificaciones permanentes.

El producto fue desarrollado para adaptarse a la mayoría de las marcas del mercado, pero como requisito técnico, el diámetro interno mínimo del manubrio debe ser de 17,5 milímetros, por lo que no es compatible con determinados manillares ergonómicos de ruta que incorporan curvaturas adicionales en la parte inferior. Polar Plug Polar Plug es una solución pensada por un ciclista de montaña. Gentileza - Kickstarter Cómo funciona este accesorio El mecanismo de Polar Plug se basa en una estructura cilíndrica que se introduce dentro del manubrio, cada unidad incorpora una batería recargable y un sistema interno encargado de generar calor. Para activarlo, el usuario solo debe presionar un botón ubicado en la parte externa del tapón para que la energía acumulada comience a distribuirse por la extensión interna del dispositivo y transmite temperatura al manubrio. Según las especificaciones del fabricante, el sistema puede alcanzar hasta 40 °C en aproximadamente 15 minutos para mantener una sensación agradable en las manos sin tener que usar guantes excesivamente gruesos. La alimentación se realiza mediante carga USB, para la cual cada módulo necesita alrededor de 2 horas para completar el proceso de recarga y quedar listo para una nueva salida. En cuanto a la autonomía, Polar Plug ofrece hasta 5 horas de funcionamiento continuo por carga dependiendo de las condiciones, la intensidad seleccionada y la temperatura ambiente. Esa duración permite cubrir recorridos por la ciudad, entrenamientos prolongados o salidas recreativas durante gran parte del día.

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