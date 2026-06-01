Pekín propone que China y Brasil unan fuerzas ante los desafíos globales + Agregar ámbito en









Durante un encuentro con Mauro Vieira, el canciller Wang Yi destacó que ambas naciones atraviesan su momento de mayor cercanía histórica.

El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este lunes una reunión en Pekín con su par brasileño, Mauro Vieira. RG

Este lunes, el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, dialogó con el canciller brasileño, Mauro Vieira. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país asiático en un comunicado, el ministro afirmó que "los pueblos de ambos países se encuentran más unidos que nunca", además de ratificar que "China siempre ha sido un amigo confiable de los países de América Latina y el Caribe".

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El diplomático asiático subrayó la sólida alianza global entre ambos territorios al afirmar que "China y Brasil han cooperado estrechamente en el ámbito internacional, demostrando su responsabilidad y consolidándose como pilares para el mantenimiento de la estabilidad y la promoción del desarrollo en el mundo actual".

Wang destacó la creciente relevancia de ambos países al aseverar que "la influencia global, estratégica y a largo plazo" de estas naciones se ha vuelto más prominente, mientras resaltaba que "la cooperación pragmática en diversos campos se ha fortalecido continuamente". Asimismo, el funcionario añadió que "los cambios no vistos en un siglo se están acelerando, y las expectativas de la comunidad internacional en materia de paz y estabilidad son más urgentes".

El ministro hizo hincapié en el plano internacional y remarcó que "China y Brasil deben fortalecer la comunicación y la cooperación dentro de mecanismos multilaterales como las Naciones Unidas y los BRICS". En ese sentido, también argumentó que ambas capitales tienen la tarea de "promover el establecimiento de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales y defender los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo".

La contraparte sudamericana coincidió en la relevancia estratégica de este vínculo; según el reporte oficial de Pekín, Vieira declaró que "la relación entre Brasil y China es un referente para que los países en desarrollo defiendan su independencia y autosuficiencia". Asimismo, el diplomático brasileño puntualizó que "tanto Brasil como China son fuerzas importantes que apoyan el multilateralismo y promueven el libre comercio".

china brasil comercio.jpg China y Brasil intensificaron sus contactos diplomáticos y económicos en los últimos años, en un contexto de fricciones comerciales de ambos con Estados Unidos. Negociaciones comerciales y apertura de mercados en Pekín De acuerdo con una actualización del Ministerio de Exteriores de Brasil en X, Vieira dialogó de forma anticipada con Wang Wentao, ministro de Comercio del gigante asiático. El propósito de la cita fue revisar la agenda económica bilateral y potenciar el acceso de bienes brasileños al territorio chino, en un contexto donde el comercio bilateral registró un récord "histórico" durante el periodo 2025. El vicepresidente de China, Han Zheng, recibió de igual manera al ministro brasileño este lunes, expresando la voluntad de su gobierno de afianzar la alineación estratégica entre ambos territorios. Por su parte, Vieira remarcó que el diálogo continuo entre los respectivos presidentes consolidó la confianza política bilateral en el último tiempo. Según detalló la agencia Xinhua, el diplomático sudamericano también advirtió sobre un golpe "sin precedentes" al orden multilateral, escenario ante el cual Brasil está listo para estrechar aún más sus lazos de cooperación con China. En paralelo, China y Brasil intensificaron sus contactos diplomáticos y económicos en los últimos años, en un contexto de fricciones comerciales de ambos con Estados Unidos.

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