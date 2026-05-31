Adiós a las cámaras tradicionales: el invento que revoluciona la forma de cuidar tu casa

Este invento se va a encargar de monitorear y proteger tu hogar.

La seguridad del hogar está por cambiar por completo gracias a dispositivos cada vez más pequeños, autónomos y difíciles de detectar. En los últimos años, surgieron diversos inventos con sistemas conectados al celular, pero muchos usuarios todavía enfrentan problemas relacionados con la instalación, los cables y el mantenimiento constante.

Ahora apareció una alternativa que promete solucionar esos conflictos. Se trata de una cámara capaz de registrar actividad desde una ventana, sin perforaciones ni estructuras visibles desde el exterior. El desarrollo apunta a quienes buscan seguridad permanente con un equipo discreto y fácil de colocar.

Sus componentes están diseñados para cuidarte sin que te preocupes.

El dispositivo se llama HomiQ W11 y fue presentado como la primera cámara inalámbrica para ventanas con visión "a través del vidrio". Su principal diferencia frente a otros equipos de seguridad es que funciona desde el interior de la casa y controla el exterior sin necesidad de instalar sensores afuera.

La cámara se fija sobre una ventana y apunta hacia la calle, patio o entrada principal. Gracias a un radar de 24 GHz con tecnología mmWave, el sistema logra detectar movimiento incluso detrás del cristal, algo que los sensores PIR convencionales no consiguen hacer con precisión.

El fabricante informó que el rango de monitoreo alcanza un ángulo de 120 grados y una distancia de hasta 8 metros, lo que evita puntos ciegos y mejora el seguimiento de personas o vehículos.

En la noche, el equipo trabaja con visión nocturna color de 0,01 lux, un nivel de luminosidad extremadamente bajo. Esto permite obtener imágenes nítidas sin focos ni reflectores.

La propuesta apunta especialmente a departamentos, oficinas y viviendas donde la instalación de cámaras exteriores sea complicada o poco estética. Como el dispositivo permanece detrás del vidrio, desde afuera casi no se percibe su presencia. El sistema además envía alertas instantáneas al teléfono cuando detecta actividad a través de la aplicación móvil.

HomiQ Su batería está diseñada para no fallarte nunca. Gentileza - HomiQ

Las características de este invento

Uno de los aspectos más llamativos del HomiQ W11 es su autonomía energética, ya que la cámara incorpora una batería con una duración estimada de hasta 60 días antes de necesitar una recarga manual.

El fabricante también desarrolló un panel solar de 4W que mantiene activo el sistema durante el día, de tal manera que la batería recibe carga constante gracias a la luz solar y reduce la necesidad de conexión por cable.

Para empezar a usar este producto, simplemente se pone en cualquier ventana para una vigilancia invisible y a prueba de robos. Al estar protegido dentro del hogar, HomiQ es físicamente inaccesible para los ladrones y está completamente protegido de la lluvia, la nieve y las temperaturas extremas. Con la aplicación se pueden ver transmisiones en vivo al instante, revisar grabaciones y ajustar alertas de movimiento.

El invento admite tarjetas Micro SD de hasta 256 GB para un almacenamiento local, con un almacenamiento seguro en la nube disponible como actualización opcional.

A la hora de las alertas, no hay que preocuparse por hojas que caen o sombras en movimiento, ya que el radar detecta estrictamente el movimiento de objetos físicos, asegurando que solo reciba notificaciones que realmente importan.

El zoom 6x y la lente de 4 MP permiten acercarse suavemente e identificar claramente detalles importantes como caras y matrículas tanto de día como de noche. Además, utiliza un algoritmo de IA personalizado para filtrar los reflejos, garantizando una visibilidad exterior nítida desde detrás de la ventana.