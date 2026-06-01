Se despide una leyenda de Hollywood: Clint Eastwood se retiró de la actuación y la dirección + Agregar ámbito en









Eastwood se mantuvo activo como actor y director hasta la década de 2020, estrenando recientemente Jurado n.° 2 en 2024.

El retiro de una de las grandes leyendas de Hollywood. Warner Bros.

Clint Eastwood cumplió 96 años el 31 de mayo, y recientes declaraciones de su hijo, Kyle Eastwood, un consumado músico de jazz, sugieren que el legendario actor y cineasta podría estar retirado.

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Eastwood se mantuvo activo como actor y director hasta la década de 2020, estrenando recientemente Jurado n°2 en 2024.

"Tengo muchos recuerdos entrañables de haber trabajado con él", dijo Kyle Eastwood ante el público en un concierto reciente en Amiens, Francia, según el portal FranceInfo. "Ahora está retirado, tiene 95 años. Pero tuve la gran suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una experiencia maravillosa".

La extensa trayectoria de Clint Eastwood Eastwood alcanzó la fama en la década de 1960 como estrella de cine tras años en la televisión. Todavía es ampliamente conocido por protagonizar la Trilogía del Dólar de Sergio Leone, que incluye El bueno, el malo y el feo (1966), así como películas posteriores como Harry el Sucio (1971) y El corazón roto (1986).

Durante décadas, Eastwood y Warner Bros. mantuvieron una fructífera relación laboral. A través de su productora, Malpaso Productions, Eastwood le brindó al estudio éxitos como Los Imperdonables (1992), Million Dollar Baby (2004) y American Sniper (2014), entre muchos otros.

Era una incógnita cuándo se retiraría Clint Eastwood. Ya llevaba haciendo películas incluso después de que muchos cineastas se retiraran o redujeran significativamente su ritmo de trabajo. En los últimos 10 años, Eastwood dirigió Sully (2016), The 15:17 to Paris (2018), The Mule (2018), Richard Jewell (2019), Cry Macho (2021) y Jurado n°2. También protagonizó The Mule y Cry Macho. Aunque Clint Eastwood nunca anunció públicamente su retiro, las declaraciones de su hijo parecen despejar las dudas sobre el futuro de una de las últimas grandes leyendas vivas de Hollywood.

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