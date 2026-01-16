Ford Argentina celebró el Bronco Day con una aventura única por las dunas de Pinamar

La automotriz dice presente en las principales playas de la Costa Atlántica en el marco de su Ford Summer 2026. Travesías nocturnas, clínicas de manejo, Ford Bronco Day, Ford Raptor Day y Sunset Drive son algunas de sus actividades.

Como cada verano, Ford Argentina dice presente en las principales playas de la Costa Atlántica. Este año, la marca desarrolla el Ford Summer 2026 , una propuesta integral que incluye diversas actividades con el objetivo de estar más cerca de sus clientes, acompañándolos a vivir experiencias exclusivas. Travesías nocturnas, clínicas de manejo, Ford Bronco Day, Ford Raptor Day y Sunset Drive, entre otras , son algunas de ellas.

Con Pinamar y Cariló como epicentros, los visitantes pueden conocer y experimentar de primera mano la línea completa de Pick-Ups y SUVs. Además, la automotriz está presente en destacados destinos turísticos - Mar del Plata, Chapadmalal y Punta del Este - con múltiples iniciativas para toda la temporada estival.

En ese marco, el pasado miércoles 7 de enero, Ford Argentina llevó adelante el "Bronco Day" , u na experiencia dedicada a los propietarios de Bronco y Bronco Sport. Cerca de las seis de la tarde, cuando el sol empezaba su retirada, decenas de personas dijeron presente el espacio de la automotriz en Pinamar Norte -el Off-Road Campus-. Allí primó un espíritu lúdico, donde además de los vehículos, se lució la camaradería de los presentes.

Entre exquisiteces de Café San Juan, que cuenta con un puesto propio en el espacio Ford, los participantes intercambiaron vivencias y anécdotas antes de partir rumbo a las dunas. También pudieron conocer a toda la gama de la familia Raza Fuerte: Ranger, Ranger Raptor, F-150 Raptor, F-150 Tremor y Maverick Tremor .

FORD_Dunas v2

La exhibición se completó con la presencia de la Bronco y la Everest, modelos que refuerzan una propuesta de producto orientada a la versatilidad, la tecnología y la excelencia en la experiencia de manejo.

Posteriormente, luego de una breve charla introductoria, la caravana partió rumbo a las dunas para dar rienda suelta a una experiencia que combinó potencia y adrenalina en un entorno único. La primera etapa fue por caminos de tierra, rodeados de los característicos bosques locales, hasta llegar a la inmensidad de las playas pinamarenses.

Por cerca de una hora y guiados por pilotos profesionales de la automotriz, los clientes de Ford pudieron exprimir al máximo las capacidades tanto de las Bronco como de las Bronco Sport, descubriendo nuevas funciones en un ambiente salvaje, contorneado por dunas, curvas, subidas y bajadas y el tradicional aire salino de la Costa Atlántica.

Más allá de la velocidad, hubo tiempo para detenerse en puntos panorámicos y tomar algunas fotos a modo de recuerdo.

Bronco 3

Al respecto, Ezequiel Manzano, usuario de una Ford Bronco, comentó: "La experiencia fue muy positiva, un golazo. La hice con mi Bronco y la verdad es que anda muy bien. Hace cosas que no te esperabas que pueda hacer. Repetiría la experiencia, sin dudas. Es más: iría todos los días a la arena".

Damián Giménez, otro de los participantes, calificó a la travesía como "espectacular". "La verdad es que las Bronco andan solas en la arena, son autos muy confiables. Son muy fuertes y les sobra motor. Salió todo espectacular. Son autos muy buenos para andar en la arena. Muy linda experiencia", compartió.

Bronco 2

A su turno, Bernardo, propietario de una Ford Bronco Sport, remarcó que fue su primera experiencia con Ford. Respecto al desempeño del vehículo, comentó: "Fue la primera vez que lo sacamos a la arena y la experiencia en las dunas fue muy buena. Desde la recepción hasta la atención de todos los chicos del stand, pasando desde los que filmaron y nos explicaron cómo hacerlo".

"Realmente estoy muy conforme. No esperaba que la camioneta fuera tan buena: la potencia, el desenvolvimiento, la tracción. Todo impecable y sin ningún tipo de esfuerzo", concluyó.

De esta manera, los clientes pudieron conocer al máximo las potencialidades de las Ford Bronco y Bronco Sport, en un entorno complejo y desafiante.

Además del Bronco Day, que se repetirá el 4 de febrero, el stand es sede de múltiples actividades: test drives, travesías nocturnas y clínicas de manejo adaptadas a distintos niveles de experiencia. La activación incluye también el Sunset Drive, una experiencia de manejo al atardecer abierta a dueños de Pick-Ups y SUVs de todas las marcas, y el Ford Raptor Day, destinado específicamente a clientes de Ranger Raptor y F-150 Raptor.

Bronco

En paralelo, este año se suman eventos exclusivos junto a Corona y Red Bull, que acompañarán los atardeceres con música en vivo, grandes sorpresas y una iniciativa única para disfrutar el cierre de cada jornada.

Como parte de los servicios disponibles en este espacio, los clientes Ford contarán con calibración de neumáticos sin cargo para quienes se dirijan a la zona de La Frontera. Adicionalmente, el rooftop del stand ofrecerá un área de cowork al aire libre, equipada con wifi y espacios de descanso, ideal para quienes necesiten combinar trabajo y vacaciones durante su estadía.

Por otro lado, el tradicional espacio de Ford en Cariló, ubicado en Av. Divisadero y Cerezo, permanecerá abierto hasta el 1 de marzo e invita a los clientes y el público en general a conocer en detalle su completa oferta de vehículos.

Bronco

Entre los modelos exhibidos se destacará la imponente familia Raza Fuerte, consolidada como la línea de Pick-Ups más completa del mercado. Allí se podrán apreciar la Ranger -fabricada en Planta Pacheco-, la Nueva Maverick, la potente F-150 Tremor y la Ranger Raptor, la variante extrema que lleva el rendimiento todoterreno a otro nivel.

Complementando la oferta de Pick-Ups, la marca del óvalo exhibirá su destacada línea de SUVs para quienes buscan aventura, confort y tecnología. Los visitantes podrán explorar la Nueva Territory, la Everest y los íconos de la aventura: Bronco y Bronco Sport.

Como gran novedad y referente indiscutido en el segmento, se sumará el recientemente lanzado Mustang Dark Horse, la séptima generación del legendario pony car en su versión de performance más avanzada.