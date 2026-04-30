El invento que te permite "ver" a través de tus oídos: los auriculares con IA para personas con visión reducida + Seguir en









Este sorprendente desarrollo cambia por completo la forma en la que se puede percibir el entorno y brinda una nueva herramienta para un grupo de personas.

Gracias a este invento, las personas con visión reducida pueden ser más independientes. Freepik

En la vida diaria, el avance de la tecnología no deja de sorprender con inventos que buscan soluciones para quienes más lo necesitan. En este caso, un nuevo desarrollo propone una forma distinta de interpretar lo que pasa alrededor, sin depender exclusivamente de la vista, cambiando la vida de quienes padecen de visión reducida.

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Este tipo de soluciones se apoya en combinar un hardware diminuto con sistemas de inteligencia artificial, abriendo nuevas puertas para encontrar otras maneras de interactuar con el entorno, sin necesidad de accesorios invasivos, intervenciones quirúrgicas o la ayuda de un tercero.

Hombre con auriculares Estos auriculares funcionan con ayuda de la IA y actúan como ojos para quienes tienen visión reducida. Freepik

De qué trata este innovador invento El dispositivo en cuestión consiste en auriculares inalámbricos que incorporan cámaras diminutas y un sistema de inteligencia artificial capaz de interpretar lo que pasa frente al usuario. A diferencia de otros productos que priorizan la imagen, este desarrollo intenta traducir la información visual en descripciones auditivas en tiempo real.

El punto más fuerte está en integrar sensores extremadamente pequeños dentro de un accesorio que se usa todos los días. Las cámaras, del tamaño de un grano de arroz, capturan imágenes del entorno y las envían a un modelo de lenguaje visual que procesa los datos.Luego, el sistema responde mediante una voz que describe lo que detecta o contesta preguntas del usuario. El diseño también busca evitar incomodidades, ya que, a diferencia de otros dispositivos con cámaras visibles, estos auriculares pasan desapercibidos.

El funcionamiento se activa por comandos de voz. La persona puede consultar qué hay frente a ella, interpretar un texto o entender la situación que se está dando sin necesidad de mirar una pantalla. Uno de los puntos más interesantes es su bajo consumo energético, ya que cada cámara requiere menos de 5 mW para operar y puede apagarse automáticamente cuando no está en uso, lo que permite extender la autonomía del equipo. VueBuds Las personas con visión reducida pueden ser mucho más independientes gracias a este invento. Gentileza - Kim CHI'26 Reconocimiento de objetos y rostros: qué funciones tienen los VueBuds Las capacidades del sistema van más allá de una simple descripción del entorno. En pruebas realizadas con usuarios, el dispositivo logró identificar objetos y traducir textos con una precisión del 83%. En el caso de títulos de libros o nombres de autores, la efectividad alcanzó el 93%. Entre sus funciones principales está la posibilidad de reconocer elementos cotidianos. Por ejemplo, puede indicar qué objetos hay sobre una mesa, interpretar señales en otro idioma o describir una escena completa con detalles básicos. Además, identifica caras, lo que permite que el usuario reconozca a una persona conocida y pueda interactuar en espacios sociales con mayor seguridad. El sistema es muy similar al de la visión humana. Al contar con dos cámaras ubicadas a cada lado, combina ambas imágenes para generar una percepción más completa del entorno. De todas formas, la tecnología todavía presenta restricciones, ya que las cámaras trabajan en blanco y negro, lo que impide identificar colores. Además, la resolución es baja para reducir el consumo, por lo que ciertas tareas más complejas requieren mejoras futuras. A pesar de estas limitaciones, el potencial es enorme. Este tipo de herramientas puede ayudar a que las personas con dificultades visuales sean más independientes y mejoren su orientación en distintos entornos. A futuro, el desarrollo podría ampliarse con nuevas funciones y mayor precisión.

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