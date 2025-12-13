Ganó cientos de millones con inversiones hasta que fue condenado por enormes fraudes: quién es Jeff Skilling + Seguir en









Una de las tantas estafas que quedaron en la historia del sistema financiero y obtuvieron una condena ejemplar.

El ex CEO de Enron que fue condenado por fraude. Imagen: The Seattle Times

Jeffrey Skilling es un empresario estadounidense que llegó a la cima del mundo corporativo como CEO de Enron Corporation, una de las mayores empresas energéticas de Estados Unidos durante la década de 1990 y principios de 2000. Fue uno de los ejecutivos mejor pagados del planeta, ganando cientos de millones de dólares en salarios, bonos y ventas de acciones.

A pesar de sus logros financieros y la riqueza acumulada en esos años, Skilling es hoy más conocido no por su éxito, sino por su caída estrepitosa tras el escándalo de Enron, donde prácticas contables cuestionables y fraudes masivos llevaron a la bancarrota a la compañía y arruinaron las finanzas de miles de empleados e inversores.

Jeff Skilling Como CEO de Enron ganó millones de dólares, pero se descubrieron sus fraudes y tuvo que pagar. Imagen: The Australian Que pasó con Jeff Skilling y Enron Jeff Skilling nació el 25 de noviembre de 1953 en Pittsburgh, Pensilvania, y tras estudiar negocios y obtener un MBA, se convirtió en consultor de McKinsey & Company antes de unirse a Enron en 1990. Con el paso de los años ascendió rápidamente y fue nombrado CEO en febrero de 2001, cargo que ocupó apenas seis meses antes de renunciar, justo antes de que se revelaran irregularidades masivas en las cuentas de la empresa.

Durante su gestión, Enron utilizó prácticas contables agresivas para reportar beneficios futuros como ganancias presentes, inflando artificialmente sus resultados y su valor en bolsa. Skilling también vendió decenas de millones de acciones propias antes de que se hiciera pública la crisis financiera interna, lo que le generó enormes ganancias personales pero abrió sospechas de uso de información privilegiada.

En diciembre de 2001, Enron se declaró en bancarrota, en ese momento la mayor quiebra corporativa en la historia de Estados Unidos, con miles de empleados despedidos y pérdidas por miles de millones para inversores.

El juicio y la condena del empresario fraudulento En 2006, Skilling fue indicado formalmente por múltiples cargos federales, incluyendo fraude, conspiración, declaraciones falsas a auditores e insider trading, relacionados con el colapso de Enron. Tras un juicio en Houston, fue declarado culpable de la mayoría de los cargos en su contra. La sentencia original fue de 24 años y 4 meses de prisión, junto con una multa de 45 millones de dólares, aunque tras apelaciones y negociaciones su pena fue reducida y finalmente cumplió 12 años antes de ser liberado en 2019. Su caso se convirtió en un símbolo de las consecuencias personales y legales de las malas prácticas corporativas en Estados Unidos.

