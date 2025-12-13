Máxima mayor a 30 grados en el AMBA y ¿la vuelta de las tormentas?: cómo seguirá el clima este fin de semana + Seguir en









El AMBA tendrá un día de verano mientras espera la llegada del agua. El SMN emitió alerta por tormentas, lluvias y vientos.

La mínima este sábado en AMBA es de 25 grados. Pixabay

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un sábado con máxima de verano que superará los 30 grados y probabilidad de tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para nueve provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El tiempo espera para este sábado una mínima de 25 y máxima de 34, con el punto más álgido de calor para la tarde. Desde ese momento y hasta la noche rige una probabilidad de tormentas entre un 10% y un 40%.





Para el domingo se espera todo un día pasado por agua: con marcas entre los 19 y 24, la madrugada vivirá una posibilidad de tormentas de hasta el 40% para pasar a una de hasta el 70% para la mañana.

Para la tarde, la probabilidad volverá a bajar y la noche solo espera algunos chaparrones. El lunes contará con una franja entre los 18 y 27 grados, con nubosidad parcial para el día y mayormente nublado para la noche.

#PronósticodelTiempo

Sábado con mucho calor en el centro y norte de la Argentina, con tormentas aisladas en Cuyo y las provincias centrales.

Fuertes vientos en Patagonia por ingreso de aire frío.

Sábado con mucho calor en el centro y norte de la Argentina, con tormentas aisladas en Cuyo y las provincias centrales.



Fuertes vientos en Patagonia por ingreso de aire frío.



Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/wXWhUGUakR — Meteored Argentina (@MeteoredAR) December 13, 2025 Alerta por tormentas y lluvias: las provincias afectadas El organismo indicó una alerta amarilla por tormentas para Mendoza, San Luis y la franja oeste de Córdoba. Allí se espera "abundante precipitación en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas de hasta 70 km/h" con una precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.





A su vez, la alerta se extiende a las lluvias para la región cordillerana de Santa Cruz, con una acumulación de entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, especialmente en las áreas de mayor altitud.



Por último, rige una alerta amarilla por vientos para Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrán superar los 100 km/h.