Máxima mayor a 30 grados en el AMBA y ¿la vuelta de las tormentas?: cómo seguirá el clima este fin de semana

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un sábado con máxima de verano que superará los 30 grados y probabilidad de tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos para nueve provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El tiempo espera para este sábado una mínima de 25 y máxima de 34, con el punto más álgido de calor para la tarde. Desde ese momento y hasta la noche rige una probabilidad de tormentas entre un 10% y un 40%.
Para la tarde, la probabilidad volverá a bajar y la noche solo espera algunos chaparrones. El lunes contará con una franja entre los 18 y 27 grados, con nubosidad parcial para el día y mayormente nublado para la noche.
Alerta por tormentas y lluvias: las provincias afectadas
El organismo indicó una alerta amarilla por tormentas para Mendoza, San Luis y la franja oeste de Córdoba. Allí se espera "abundante precipitación en cortos períodos, ocasional granizo y ráfagas de hasta 70 km/h" con una precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.
Por último, rige una alerta amarilla por vientos para Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que podrán superar los 100 km/h.
