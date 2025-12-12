Insostenible: la emblemática cafetería que tuvo que cerrar por problemas financieros + Seguir en









Una de las tiendas de café más conocidas de Miami está atravesando dificultades financieras extremas.

Una de las tiendas de café más conocidas anunció el cierre. Imagen: Freepik

Durante décadas, muchos acudían a sus mesas para desayunos, charlas y encuentros sociales. Pero cuando los costos comenzaron a dispararse, lo que para algunos era un ritual cotidiano pasó a ser una carga insostenible. Millones de insumos, alquileres y una clientela que ya no alcanzaba hicieron mella en la estructura del negocio.

Esta combinación llevó al cierre definitivo de una de las cafeterías más emblemáticas de Miami, Las Palmas. El local cerró sus puertas finalmente tras 45 años de historia y dejó a muchos clientes habituales sin su lugar de siempre. Su despedida marca el fin de una era en la vida cotidiana del centro de la ciudad, donde generaciones compartieron instantes memorables.

Cafetería Las Palmas Después de décadas, no pudo afrontar los costos y deberá cerrar sus puertas. Imagen: Freepik El café más popular de Miami se despide: que pasó La cafetería en cuestión, Las Palmas, ubicada en 209 SE First St., fue por décadas un punto de encuentro para vecinos, turistas y miembros de la comunidad latina. Desde 2016 estuvo bajo la administración de la familia Mario Ferrari Magalhães y su madre Carla Magalhães, quienes heredaron el legado de sabor cubano y atención sencilla y económica que caracterizaba al lugar.

Pero la situación se volvió crítica: aumentos drásticos en el precio de insumos, suba del alquiler, inflación sostenida y una notable caída en la afluencia de clientes (especialmente en un verano difícil) terminaron de pasar factura. A pesar de intentos por ajustar precios, reducir gastos y mantener el negocio a flote, los dueños concluyeron que ya no era viable continuar: así, decidieron cerrar definitivamente sus puertas.

Los próximos pasos de la marca Aunque el local histórico de 209 SE First St. cerró, la marca detrás de Las Palmas no desaparece por completo. Sus gestores anunciaron que evaluarán otros formatos y modalidades para tratar de conservar el legado en alguna forma alternativa.

Es probable que prioricen proyectos más pequeños, con menor costo operativo, o modalidades adaptadas a los nuevos hábitos de consumo (tal como delivery, locales más modestos, o servicios reducidos) con la esperanza de mantener viva la esencia que convirtió a Las Palmas en un ícono para muchos.

