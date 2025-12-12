Wall Street: fondos de inversión vuelven a apostar por las acciones luego de tres semanas de salidas

Este giro en el sentimiento de Wall Street hizo que ingresaran u$s3.300 millones en fondos de acciones estadounidenses.

Los fondos del mercado monetario de Wall Street tuvieron una salida neta de u$s4.580 millones.

Los inversores de Wall Street retomaron su apetito por las acciones durante la semana que finalizó el 10 de diciembre, en un contexto marcado por la expectativa de un inminente recorte en la tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal de EEUU (Fed).

Este giro en el sentimiento del mercado hizo que ingresaran u$s3.300 millones en fondos de acciones estadounidenses , casi compensando la salida de u$s3.520 millones registrada la semana anterior, de acuerdo con los datos reportados por la plataforma LSEG Lipper.

Sin embargo, el optimismo no fue homogéneo, ya que persistieron señales de cautela en torno al desempeño de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

De hecho, las previsiones de ganancias de Oracle, que estuvieron por debajo de lo anticipado , reforzaron la percepción de que el ritmo de rentabilidad del sector podría moderarse después de meses de euforia.

Aun así, los fondos sectoriales de renta variable mantuvieron un dinamismo notable : tuvieron entradas por u$s2.810 millones, el mayor flujo semanal desde los u$s4.030 millones de la semana cerrada el 22 de octubre.

Los fondos de metales y minería captaron u$s672 millones, impulsados por mejores expectativas de demanda global; los industriales recibieron u$s548 millones, apoyándose en un repunte de la inversión corporativa; y los fondos del sector salud registraron u$s527 millones, beneficiándose de su perfil defensivo en un contexto aún incierto.

En el universo de renta fija, los fondos de bonos estadounidenses mostraron una recuperación más robusta. Hicieron compras netas por u$s3.490 millones, un salto significativo frente a los u$s291 millones de la semana anterior.

Se destacó especialmente el segmento de bonos de grado de inversión de corto a mediano plazo, que logró entradas por u$s2.610 millones, la cifra más alta en siete semanas.

En busca del rendimiento

En contraste, los fondos de renta fija nacionales generales sujetos a impuestos sufrieron retiros por u$s902 millones, reflejando una rotación hacia instrumentos considerados más estables ante la volatilidad.

Por otra parte, los fondos del mercado monetario de Wall Street tuvieron una salida neta de u$s4.580 millones y revirtieron parte de la imponente entrada de u$s105.030 millones observada la semana previa.

Este movimiento sugiere un mayor interés por activos con mayor potencial de rendimiento en un entorno marcado por expectativas de flexibilización monetaria.