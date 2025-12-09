La gran fortuna que acumula Lewis Hamilton luego de su primera temporada en Ferrari

Lewis Hamilton, el siete veces ganador de la Fórmula 1 terminó su año con Ferrari, algo que le dejó unos cuantos millones en su cuenta bancaria.

El piloto británico Lewis Hamilton cerró su primera temporada con Ferrari en 2025, un año que puso a prueba su capacidad de adaptación y reafirmó su estatus como leyenda del automovilismo. Con una carrera que abarca más de dos décadas en la Fórmula 1 , Hamilton construyó un legado deportivo y financiero sin precedentes. Su llegada a la escudería italiana marcó un nuevo capítulo en su trayectoria, aunque los resultados en pista no acompañaron las expectativas generadas.

El siete veces campeón mundial inició su camino en la F1 en 2007 con McLaren, donde demostró un talento excepcional que lo llevó a consagrarse como el piloto más joven en ganar un título en 2008 . Su etapa en Mercedes entre 2013 y 2024 lo consolidó como uno de los grandes dominadores de la era híbrida, con seis campeonatos adicionales. Más allá de las pistas, Hamilton se destacó por su compromiso con causas sociales, como la diversidad y la sostenibilidad ambiental, lo que amplió su influencia más allá del deporte.

Lewis Hamilton nació el 7 de enero de 1985 en Stevenage, Inglaterra . Desde niño mostró una pasión desbordante por las carreras, que lo llevó a acercarse a Ron Dennis , director de McLaren, a los 10 años para expresarle su sueño de competir en la Fórmula 1. Debutó oficialmente en la máxima categoría en 2007 y logró su primer título mundial al año siguiente, rompiendo récords y barreras como el primer piloto negro en ganar un campeonato.

En 2013, dio un giro clave en su carrera al unirse a Mercedes, donde dominó la competencia durante casi una década . Acumuló seis campeonatos mundiales consecutivos entre 2014 y 2020, igualando el récord histórico de Michael Schumacher. Destacó también por su activismo, usando su plataforma para promover la igualdad racial y la conciencia ambiental. En 2021, recibió el título de caballero por sus contribuciones al deporte y la sociedad.

La temporada 2025 fue un desafío sin precedentes para Hamilton en Ferrari. El auto mostró limitaciones técnicas evidentes desde el inicio, y el equipo no introdujo actualizaciones durante el año. En carreras clave como Imola, Austria y Silverstone, Hamilton tuvo oportunidades de podio, pero no pudo concretarlas.

El Gran Premio de Las Vegas fue emblemático de sus dificultades, quedó 19° en la clasificación, un resultado que no ocurría en Ferrari desde 2009. Terminó octavo en la carrera, pero atribuyó su posición a incidentes de otros pilotos, más que al desempeño del SF-25. "Lo he intentado todo, dentro y fuera del coche. No mejora", declaró, reflejando su frustración. Mientras su compañero Charles Leclerc sumó siete podios, Hamilton quedó relegado en la mayoría de las carreras, lo que generó dudas sobre su futuro en el deporte.

El patrimonio de Lewis Hamilton y cuánto ganó en 2025

Según el medio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Lewis Hamilton supera los 450 millones de dólares. En 2025, su salario en Ferrari alcanzó los 60 millones de dólares anuales, aunque sus ingresos totales, incluyendo patrocinios y negocios, se estiman en más de 100 millones de dólares.

Hamilton es uno de los deportistas mejor pagados del mundo. Firmó un contrato millonario con Mercedes en 2023, pero decidió rescindirlo para unirse a Ferrari, donde recibe un salario base más alto. Posee una impresionante colección de propiedades, que incluye una mansión en Kensington valorada en 25 millones de dólares, apartamentos en Suiza y Mónaco, y una propiedad en Colorado. Además, es dueño de autos de lujo y clásicos por más de 40 millones de dólares, como un McLaren F1 de 1995 (20 millones) y una Ferrari LaFerrari Aperta (4,1 millones).

Fuera de las pistas, Hamilton invirtió en proyectos como el equipo X44 para la serie Extreme E y se unió al grupo propietario de los Denver Broncos en la NFL. Lanzó una línea de moda con Tommy Hilfiger y promueve activamente causas ambientales y de derechos sociales, lo que consolida su legado más allá del automovilismo.