La joven campesina que se convirtió en una referente del mundo cripto y multimillonaria: quién es Yi He

El ascenso de Yi He dentro del ecosistema de las criptomonedas marcó un cambio profundo en una industria dominada históricamente por figuras masculinas. Desde sus primeros pasos en un pueblo rural de China hasta convertirse en una de las líderes más influyentes del sector , su recorrido revela cómo la visión estratégica puede transformar trayectorias y generar millones en valor.

Su historia combina decisiones audaces, un instinto empresarial notable y la capacidad de anticiparse a las necesidades de un mercado en constante evolución. Hoy es una figura clave en Binance , plataforma que redefinió el intercambio de activos digitales a escala global, y su liderazgo continúa moldeando el futuro del mundo cripto.

Nacida en una zona rural de Sichuan H, Yie inició su carrera lejos del universo financiero. Estudió comunicación y comenzó como presentadora de un programa de viajes, donde desarrolló habilidades de exposición pública y un entendimiento profundo del comportamiento de las audiencias. Su descubrimiento del Bitcoin en 2013 fue el punto de quiebre que redefinió su destino profesional.

En 2014 dio su primer paso decisivo al unirse a OKCoin , uno de los exchanges pioneros de China. Allí cofundó la plataforma y lideró las estrategias de marca, además de contratar a Changpeng Zhao (CZ) como director de tecnología, gesto que resultó crucial para el futuro de ambos en la industria cripto.

Con la creación de Binance en 2017, Yi He tomó un rol central en la construcción del ecosistema global de activos digitales. Su enfoque en la experiencia del usuario, la atención directa en canales públicos y la expansión de productos consolidaron a la empresa como líder del mercado mundial.

Además de su trabajo operativo, impulsó proyectos clave como Binance Labs (hoy YZi Labs), orientado al financiamiento de startups de Web3, inteligencia artificial y biotecnología. Su visión estratégica hizo de estos programas una fuente de innovación constante dentro del mundo cripto.

El nuevo paso de Yi He en Binance

En diciembre de 2025, Yi He fue nombrada codirectora ejecutiva de Binance, reconocimiento que formalizó años de liderazgo discreto pero decisivo dentro de la organización. Su rol se centra en el desarrollo de productos, las operaciones minoristas y la supervisión de iniciativas enfocadas en la experiencia del usuario.

Este nuevo capítulo consolida su influencia en una industria que atraviesa desafíos regulatorios y transformaciones profundas. Con su estilo centrado en la ejecución, la innovación y el crecimiento responsable, Yi He se posiciona como una de las figuras más determinantes del futuro de las criptomonedas a nivel global.