Murió Peter Greene, el actor estadounidense recordado por sus apariciones en Pulp Fiction y La Máscara + Seguir en









El emblemático actor fue encontrado muerto el viernes en su departamento en Nueva York. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento.

Peter Greene falleció a sus 60 años.

Peter Greene, actor emblemático del cine de los años noventa por su galería de villanos y criminales memorables, murió a los 60 años. En detalle, el artista fue encontrado sin vida el viernes en su departamento ubicado en Lower East Side en Nueva York, según confirmó su representante y mánager, Gregg Edwards

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por el momento, no se revelaron las causas detrás del fallecimiento de Greene. La noticia generó revuelo en las redes sociales, que despidieron al actor recordado por sus apariciones en Pulp Fiction y La Máscara.

La muerte de Peter Greene De acuerdo con Edwards, previo a conocerse la noticia, una situación inusual alertó a los vecinos: la música del departamento greene sonó de manera ininterrumpida durante más de 24 horas, según consignó el medio New York Daily News.

Esa circunstancia motivó una intervención médica que derivó en el hallazgo del cuerpo. El representante señaló además que había hablado con Greene pocos días antes de su muerte.

image El artista fue encontrado sin vida el viernes en su departamento Miramax Films “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, sostuvo en diálogo telefónico, y añadió: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

La carrera de Peter Greene Nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey, Greene se volcó a la actuación a comienzos de sus veinte años, ya instalado en Nueva York. Según su biografía en IMDb, fue en esa etapa cuando despertó su vocación artística, que lo llevó a consolidarse como un actor de reparto clave para personajes intensos y de fuerte carga dramática. Su nombre quedó definitivamente asociado a figuras oscuras y complejas. En 1994 interpretó a dos antagonistas que marcaron época: Zed, el guardia de seguridad violador de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el principal enemigo del personaje de Jim Carrey en La Máscara. Ambos trabajos lo inscribieron en el imaginario del cine comercial como uno de los villanos más reconocibles de la década. image Greene encarnó a Dorian Tyrell, el principal enemigo del personaje de Jim Carrey en La Máscara. New Line Cinema Más allá de esos roles, Greene también tuvo participaciones destacadas en películas como The Usual Suspects y Training Day. En la primera encarnó a Redfoot, el perista que conecta al grupo criminal con un robo que termina en asesinato. En la segunda interpretó a Jeff, un detective que es baleado por el corrupto Alonzo Harris, el personaje de Denzel Washington, en una de las escenas más crudas del film. Entre sus trabajos protagónicos se destacó Clean, Shaven (1993), donde dio vida a un hombre con esquizofrenia sospechado de asesinato, un papel extremo que expuso su capacidad para abordar registros psicológicos complejos.

Temas Películas

Hollywood