Google se asoció con Coinbase y aceptará pagos con criptomonedas

Coinbase por su parte anunció que trasladará algunas de sus aplicaciones relacionadas con datos, que inicialmente se almacenaron mediante los servicios web de Amazon, a la nube de Google.

Como consecuencia del anuncio, las acciones del exchange se dispararon más de 6,3% hasta los u$s71,30.

"La colaboración implicará que Coinbase seleccione a Google Cloud como un proveedor de nube estratégico para crear servicios avanzados de datos e intercambio. Coinbase utilizará la poderosa plataforma informática de Google Cloud para procesar datos de cadena de bloques a escala y mejorar el alcance global de sus servicios criptográficos al aprovechar la red de fibra óptica premium de Google. Coinbase también construirá su plataforma de datos global en la infraestructura segura de Google Cloud y aprovechará sus tecnologías de análisis y datos líderes para proporcionar a los clientes de Coinbase información criptográfica basada en el aprendizaje automático", señalaron en un comunicado.

coinbase nasdaq.jpg @coinbase

"Google Cloud está posicionado para permitir que clientes seleccionados, comenzando con aquellos en el ecosistema Web3, paguen por sus servicios en la nube a través de criptomonedas seleccionadas. Con la tecnología de Coinbase Commerce, que permite a los comerciantes de todo el mundo aceptar pagos en criptomonedas de forma descentralizada, la nueva experiencia de pagos beneficiará a los clientes y socios de Google Cloud al aumentar la opción de pagos para los servicios de Google Cloud", agregaron.

Los pagos cripto se implementarán inicialmente para un puñado de clientes involucrados en la industria Web3. Google también usará el servicio de custodia de Coinbase, Coinbase Prime.

Al respecto, Amit Zavery, vicepresidente, gerente general y director de la plataforma de Google Cloud, ratificó que al principio que los pagos en criptomonedas solo se aceptarán de un grupo selecto de clientes que ya están activos en Web3 a través de la integración de Coinbase Commerce. Pero afirmó además que, con el tiempo, el servicio se ofrecerá a más clientes.

"Queremos que la construcción en Web3 sea más rápida y sencilla, y esta asociación con Coinbase ayuda a los desarrolladores a acercarse un paso más a ese objetivo", dijo Thomas Kurian, director ejecutivo de Google Cloud.

Brian Armstrong, cofundador y director ejecutivo de Coinbase, agregó: “No podríamos pedir un mejor socio para ayudar a ejecutar nuestra visión de construir un puente confiable hacia el ecosistema Web3”

Vale señalar que no es la única asociación entre Google y Coinbase. En enero de este año se anunció que Google se asoció con empresas, incluidas Coinbase Global Inc. y BitPay Inc., para almacenar criptoactivos en tarjetas digitales.