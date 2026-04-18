El Atlético Madrid de los argentinos no pudo ante Real Sociedad y cayó por penales en la final de la Copa del Rey + Seguir en









El conjunto de Diego Simeone volvió a fallar en una final tras empatar 2-2 en el tiempo regular. Julián Álvarez anotó un gol y falló desde los doce pasos.

El equipo de Simeone cayó por penales ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey.

El Atlético de Madrid volvió a quedarse a las puertas de un título. En la final de la Copa del Rey, el conjunto de Diego Simeone empató este sábado 2 a 2 con la Real Sociedad después de un partido cambiante, intenso y con final abierto hasta el último instante, pero terminó perdiendo 4 a 3 en los penales.

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Antes del primer minuto, Ander Barrenetxea abrió el marcador para la Real Sociedad y obligó al Atlético a correr de atrás desde el comienzo. La reacción llegó rápido: a los 18 minutos, Ademola Lookman igualó el encuentro y devolvió al partido a un Atleti que intentaba acomodarse tras el impacto inicial.

Sin embargo, cuando el primer tiempo se apagaba, la Real volvió a sacar ventaja a través de Mikel Oyarzabal, de penal, quien puso el 2 a 1 a los 45 minutos y volvió a inclinar la definición a favor del conjunto vasco, que se fue al descanso con ventaja y con mejores sensaciones.

Julián lo empató y sostuvo al Atlético hasta el final En el complemento, el Atlético fue en busca del empate y tuvo varias aproximaciones, pero recién encontró el premio en el tramo decisivo. A los 83 minutos, Julián Álvarez sacó un remate de zurda al ángulo para firmar el 2 a 2 y estirar la definición. El argentino apareció en el momento más delicado y empujó al equipo de Simeone hacia un tiempo extra en el que los dos tuvieron sus chances.

Durante la prórroga, el Atlético volvió a quedar cerca con otro intento de Julián, que a los 100 minutos estrelló un remate en el travesaño. También Alexander Sørloth tuvo una ocasión clara de cabeza en el cierre, pero no logró desnivelar y el título se fue a la tanda de penales.

Desde los doce pasos, la definición fue tan tensa como el partido. Sørloth falló el primer remate del Atlético, aunque enseguida Orri Óskarsson también desperdició el suyo para la Real Sociedad. Más tarde llegó otro golpe para el conjunto madrileño: Julián Álvarez no pudo convertir su disparo y la Real terminó sacando ventaja hasta imponerse 4 a 3 con el penal decisivo de Pablo Marín.