El nuevo invento con IA que asusta: un traje que toma el control total de tu cuerpo y maneja tus músculos

Pese a que es cuestionado, este invento llegó para aliviar la jornada de quienes sufrieron alguna afección que les complique la movilidad.

El avance de la tecnología en temas relacionados con la salud es algo que millones celebran, aunque hay algunos inventos que pueden generar un fuerte debate entre los futuros usuarios. Con la aplicación de la inteligencia artificial, muchos aparatos que parecían lejanos empiezan a tomar forma y eso atemoriza a varios.

Para algunas cosas, muchos destacan que podría ser de enorme utilidad, mientras que el temor de que reemplace el trabajo humano está latente, sobre todo en este particular prototipo que ya da la vuelta al mundo por su innovadora función.

Este traje desarrollado por investigadores de la Universidad de Chicago combina inteligencia artificial con estimulación eléctrica muscular para intervenir directamente en el movimiento del cuerpo humano. A diferencia de otros sistemas que solo dan indicaciones, este dispositivo aplica impulsos eléctricos sobre músculos específicos para guiar físicamente al usuario en tiempo real.

Este traje ha logrado maravillar a muchos, pero también aterró a varios.

El objetivo del invento es permitir que una persona pueda ejecutar acciones sin haberlas aprendido previamente. En lugar de explicar cómo realizar una tarea, el sistema “enseña” moviendo el cuerpo, activando brazos, manos o muñecas, según lo que se necesite en cada situación.

Una de las claves del desarrollo es que no depende de movimientos preprogramados. El traje analiza lo que ocurre en el entorno y decide en el momento qué acción ejecutar , lo que le permite adaptarse a distintos objetos y escenarios sin necesidad de configuraciones previas.

A detalle: cómo funciona este innovador invento

El funcionamiento del sistema se apoya en la combinación de varios componentes. Por un lado, el traje incorpora electrodosque generan impulsos eléctricos controlados sobre distintos grupos musculares, una tecnología conocida como estimulación eléctrica muscular, que ya se utiliza en medicina y entrenamiento.

A esto se suma un sistema de visión, generalmente integrado en gafas con cámara, que registra lo que el usuario tiene delante. Esa información se complementa con sensores que detectan la postura y los movimientos del cuerpo, generando un conjunto de datos que describe tanto el entorno como la posición física de la persona.

Con estos datos, una IA multimodal procesa la escena en tiempo real. El sistema identifica objetos, interpreta el contexto y calcula qué movimientos son necesarios, en qué secuencia deben realizarse y con qué intensidad deben activarse los músculos para completar la acción.

Una vez tomada la decisión, el traje envía señales a los electrodos para ejecutar el movimiento. Además, incorpora un sistema de seguridad que filtra órdenes potencialmente peligrosas y ajusta la activación muscular para evitar desplazamientos bruscos o que puedan generar lesiones.

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Grandes beneficios: en que áreas se podría utilizar

Uno de los principales campos de aplicación es la rehabilitación física. Este tipo de traje podría guiar a pacientes en ejercicios específicos, asegurando que los movimientos se realicen de forma correcta y reduciendo errores que pueden afectar la recuperación, especialmente en procesos donde la precisión es clave.

También tiene potencial en el ámbito laboral, sobre todo en tareas que requieren movimientos técnicos o repetitivos. En lugar de largos procesos de capacitación, el sistema permitiría que el usuario ejecute correctamente una acción desde el inicio, lo que podría reducir tiempos de aprendizaje en distintos sectores.

Otro uso relevante es la asistencia a personas con discapacidad visual. En vez de depender únicamente de instrucciones auditivas, el traje puede guiar físicamente a la persona, facilitando la interacción con objetos y entornos desconocidos de manera más directa y precisa.

Además, el desarrollo abre una posibilidad en el aprendizaje de habilidades físicas. Desde manipular herramientas hasta ejecutar movimientos complejos, el usuario podría reproducir acciones correctas desde el primer intento, algo que millones podrían aprovechar si esta tecnología logra escalar y llegar al mercado.