Elecciones en Perú: habrá recuento de votos para confirmar quién irá al balotaje presidencial + Seguir en









Keiko Fujimori, líder de los comicios, ya está confirmada para la definición del 7 de junio. Hay 13.000 votos de diferencia entre el progresista Roberto Sánchez y el conservador Rafael López Aliaga.

Las autoridades electorales peruanas tienen hasta mayo para emitir una decisión final. EFE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral del Perú, definió que se realice un recuento de los votos emitidos en los comicios del pasado domingo, luego de que se registren una serie de irregularidades que pueden afectar el resultado final del balotaje en donde se definirá nuevo presidente.

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En las votaciones, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 17,05% de los votos y fue la líder de la elección, asegurándose un lugar en el balotaje del próximo 7 de junio. La incertidumbre radica en su competidor, dado que hay unos 13.000 votos de diferencia entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, 12%) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular, 11,92%).

Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, informó que el recuento de votos iniciará el próximo lunes en una sesión virtual pública, con las actas físicas resguardadas en la provincia de Chanchamayo. Se trata de 106 actas inicialmente observadas, aunque esa cifra puede aumentar porque el escrutinio original continúa. La fecha límite de emisión de un resultado definitivo es la primera quincena de mayo.

Tras los comicios, el presidente del JNE, Roberto Burneo, admitió que "existen serias irregularidades respecto al manejo y función del ente encargado de la organización de proceso (ONPE), y eso hace que se tengan que tomar las medidas más radicales que correspondan". "Nunca antes se había presentado en un proceso electoral una demora" en el reparto del material electoral, aseguró, recordando que ese proceso provocó que algunos centros de votación abriesen el día de la elección hasta con cinco horas de retraso.

Elecciones en Perú 2026 Este lunes iniciará el recuento de votos para definir el segundo candidato que irá al balotaje presidencial. EFE Elecciones en Perú: denuncias y un resultado en suspenso La tensión política escaló cuando López Aliaga denunció fraude sin presentar pruebas, en paralelo a una retórica cargada de insultos y amenazas contra las autoridades electorales. Su estrategia parece anticipar una eventual judicialización del resultado si queda fuera del balotaje. Sin embargo, las misiones de observación internacional ya descartaron irregularidades en el proceso.

En el fondo, también se libra otra disputa: la del mapa territorial. López Aliaga concentra su caudal en Lima y el voto en el exterior, mientras que Sánchez —siguiendo la lógica que en su momento impulsó a Pedro Castillo— crece en el interior del país, sobre todo en las regiones andinas. El propio Sánchez asegura que su conteo propio, basado en copias de actas, lo ubica en la segunda vuelta y exige respeto por la voluntad popular. En la misma línea, un conteo rápido de Ipsos también lo posiciona por delante. En paralelo, Fujimori ocultó su deseo de competir contra el otro candidato de la ultraderecha, con quien tendría más opción de ganar, y le ofreció a López Aliaga apoyo para la disputa que se viene en la revisión de actas impugnadas.