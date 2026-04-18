Google busca ganar terreno y desembarca en Apple con una versión nativa de Gemini para macOS

Apple y Google profundizan su colaboración, tras el acuerdo que lograron a principio de año en referencia al desarrollo IA de Siri, la asistente virtual de la empresa de la manzanita. La aplicación ya se encuentra disponible

Google acelera su apuesta por la inteligencia artificial y avanza con Gemini en un terreno poco habitual: lanzó una versión nativa de su chatbot para computadoras Mac de Apple, un movimiento que marca su desembarco directo en el ecosistema de uno de sus principales competidores.

La compañía busca así equiparar su oferta frente a rivales como OpenAI y Anthropic, que ya cuentan con aplicaciones de sus asistentes — ChatGPT y Claude— adaptadas al entorno macOS.

La llegada de Gemini en formato nativo habilita funciones propias de este tipo de desarrollo, como una integración más profunda con el sistema operativo y el acceso directo sin depender del navegador . En ese sentido, Google destacó que los usuarios podrán invocar la herramienta desde cualquier parte del sistema con un atajo rápido (“Option” + Espacio), lo que permite consultas inmediatas sin interrumpir el flujo de trabajo.

“Ahora podés usar el chatbot desde cualquier lugar de tu Mac, con un atajo rápido (“Option” + Espacio) para recibir ayuda al instante, sin necesidad de cambiar de pestaña”, explicó la empresa en su blog oficial. Y agregó: “Tanto si estás redactando un informe de mercado y necesitás verificar una fecha, como si estás creando un presupuesto en una hoja de cálculo y precisás la fórmula correcta, podés obtener una respuesta y volver al trabajo de inmediato”.

Entre las novedades, la aplicación permite compartir contenido de pantalla con la IA para obtener asistencia contextual, incluso sobre archivos locales. Por ejemplo, un usuario puede mostrar un gráfico y solicitar un resumen con los datos más relevantes. Además, el sistema incorpora herramientas como Nano Banana y Veo, orientadas a la generación de imágenes y videos a partir de instrucciones escritas.

La app ya está disponible a nivel global para quienes utilicen Gemini en equipos con macOS 15 o superior.

El acercamiento de Google y Apple

El desembarco de Google en el ecosistema de Apple refleja una competencia histórica entre ambas compañías, con el clásico contrapunto entre iOS y Android como telón de fondo. Sin embargo, el vínculo también muestra matices.

APPLE SIRI GEMINI Durante este año, Apple y Google ya habían firmado una alianza en referencia a la IA de Siri.

En paralelo a esta rivalidad, ambas empresas avanzaron en acuerdos vinculados a la inteligencia artificial. A comienzos de año, anunciaron una alianza para integrar capacidades de Gemini en Siri, el asistente de los iPhone, lo que confirma que, más allá de la competencia, también existe un espacio de colaboración estratégica en el nuevo mapa tecnológico.

Esta alianza con Google tiene por objetivo potenciar sus desarrollos, con foco en mejorar el rendimiento de Siri y consolidar el ecosistema de herramientas bajo Apple Intelligence. El acuerdo viene a confirmar versiones que circulaban desde hace meses, en un contexto en el que el fabricante del iPhone busca acortar distancia frente a sus competidores en la carrera por la IA.

Según informaron ambas compañías en un comunicado conjunto, la decisión responde a una evaluación técnica de las capacidades disponibles en el mercado. “Después de una evaluación cuidadosa, determinamos que la tecnología de Google proporciona la base más capaz para los modelos Apple Foundation y estamos entusiasmados por las nuevas e innovadoras experiencias que desbloqueará para nuestros usuarios”, señalaron.

El entendimiento, de carácter plurianual, contempla la utilización de los modelos Gemini de Google junto con su infraestructura en la nube como soporte para los futuros desarrollos fundacionales de Apple. Se trata de un movimiento significativo para la compañía californiana, que históricamente priorizó el desarrollo interno y la integración vertical de hardware y software.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo no es exclusivo, lo que abre la puerta a que Apple mantenga otras alianzas en paralelo, una señal de mayor flexibilidad en su estrategia tecnológica en un escenario donde la competencia por liderar la inteligencia artificial se intensifica.