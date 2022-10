A cuánto cotizan Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas este martes 11 de octubre

En este marco, el mercado de las criptomonedas cae hasta 5% de la mano de Ripple y Cardano.

¿Qué pasará con el precio del Bitcoin?

El análisis técnico no augura nada bueno. “El bitcoin cotiza peligrosamente cerca de los mínimos anuales que presenta en los 17.620 dólares”, comentó César Nuez, analista de 'Bolsamanía'. La criptomoneda no puede separarse de estos precios y desde hace semanas que no ofrece ni la más mínima señal de fortaleza en su serie de precios. De hecho, los 20.000 dólares han visto como los bajistas ganaban la partida a los alcistas en cada intento de estos últimos por elevar el precio.

“Los mínimos decrecientes vistos en las últimas semanas es una prueba de la debilidad actual del bitcoin. Si al final confirma el abandono de los 17.620 dólares es muy probable que podamos acabar viendo una extensión de las caídas hasta el nivel de los 12.300 dólares”, alertó Nuez.

Y agregó: “No apreciaremos ni la más mínima señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 22.655 dólares, si bien el nivel clave se encuentra en los 25.150 dólares. Mientras que se mantenga cotizando por debajo de estos precios lo más normal es que no veamos ni la más mínima señal de fortaleza”.

