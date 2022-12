Cuáles son las proyecciones 2023 del dólar, inflación, PBI y deuda del CEO de HSBC Argentina

“Las decisiones y acciones que adoptemos tendrán la mirada en el largo plazo, independientemente de la coyuntura electoral. Nuestros planes son siempre pensando en un futuro grande y de crecimiento para la Argentina”, expresó.

Como recordó Marotta, HSBC tiene el objetivo prioritario de liderar el proceso de transición a cero emisiones netas de carbono de su operación, la de su cadena de valor y también la de sus clientes. Este año destinó 8.000 millones de pesos en financiamiento directo para acompañar a los clientes en la transición hacia modelos de negocios más sustentables.

Entre los casos más destacados está el acuerdo con Pampa Energía por 20 millones de dólares para financiar nuevas inversiones en energía eólica en la provincia de Buenos Aires; y el crédito verde a Maniagro, en Córdoba, por 750 millones de pesos para una nueva planta de bioenergía a partir de la reutilización de la cáscara de maní.

“Concluimos este año orgullosos por los desafíos asumidos y los objetivos cumplidos –sumó Marotta-. Apoyamos a todas las empresas; pequeñas, medianas y grandes de diferentes sectores y a lo largo de todo el país porque cada una juega un rol importante en la recuperación económica. Con este propósito otorgamos más de $65.000 millones para línea de inversión productiva a pymes, de los cuales un 16% corresponde a la financiación de exportaciones”.

El CEO también destacó el crecimiento de Mujeres al Mundo: “A nivel regional fortalecimos la comunidad de negocios de mujeres que ya se consolidó con 17.000 integrantes, con el lanzamiento del programa en HSBC Uruguay, en mayo de 2021, y México en enero de este año. En Argentina este año destinamos más de 41.000 millones de pesos para financiar sus proyectos, de los cuales un 21% corresponde a operaciones de comercio exterior”.

Marotta se refirió a los premios recibidos por las campañas de Marketing de la Banca de Personas. “Somos una de las diez marcas más creativas del país. Nuestra campaña contra el ciberfraude Estimado cliente recibió el León de Plata en la categoría Films en el Festival Internacional Cannes, en el Ojo de Iberoamérica ganó dos premios Oro y, en los premios DIENTE a la creatividad argentina logró dos DIENTE ORO en la categoría TV. Además, la campaña Hagamos que el planeta no pague el costo, en la que alentamos a las personas a no imprimir los tickets en los cajeros automáticos, obtuvo el Bronce en la categoría Impacto Positivo -Bien Social- de los premios Effie Argentina”.

En el cierre, y sobre las perspectivas de HSBC para 2023, Marotta anticipó la próxima reinauguración del edificio corporativo Torre Florida, en Florida 229, patrimonio histórico de la Ciudad que demandó una inversión de 25 millones de dólares para la puesta en valor de 13.000 m2.

“Nos permitirá reunir a muchos de nuestros equipos, unas 1.100 personas, y nuestra renovada Casa Central. Va a ser uno de los más modernos, inteligentes y ecológicos del país, con certificación Leed. La sede estará alineada al futuro del trabajo y a modelos híbridos, que favorecen la integración y la flexibilidad. Es una muestra más de que nuestra organización sigue apostando por el crecimiento de Argentina”, indicó Marotta.

Proyecciones para 2023: PBI, inflación, dólar, y déficit

En lo que respecta a la visión del HSBC Argentina & LAM Sur sobre la economía en 2023, Marotta expresó que se observa una desaceleración de la actividad. "Vemos a la economía creciendo un 5% este año, pero en los últimos meses a ritmos mucho más bajos que en los primeros meses del año. Creeemos que esa tendencia va a continuar durante el 2023. Será una economía sin mucha expansión, con un crecimiento cercano al 0%".

También proyecta una reducción en el déficit fiscal. "Estimamos un 2,5% del PBI para 2022, y un 1,9% para 2023", afirmó el CEO de HSBC, en sintonía con las metas acordadas entre Argentina y el FMI.

Por su parte, no descartó que la inflación pueda cerrar el año con tres dígitos, mientras que el año próximo también "será elevada", por encima de la proyectada en el Presupuesto 2023 (60%).

Además, proyecta "mucha volatilidad por ser un año electoral que, generalmente en Argentina", está caraterizado por "presiones en el mercado de cambios cuando se acercan las fechas decisivas", dijo. En ese sentido, sostuvo que el 2023 no "será muy distinto a los años electorales que vivimos en el pasado".

Con relación a la deuda en pesos, uno de los temas que generan preocupación en el mercado, Marotta diferenció el escenario actual del de 2019, cuando existía un mercado cambiario con menores restricciones.

"Hoy los pesos se encuentran en un escenario estanco, no tienen una salida de la economía. Todos nuestros pesos como individuos, todos los pesos de las empresas, y todos los pesos de los bancos, al final del día terminan invertidos en el Banco Central, a través de encajes o de Leliqs, o terminan invertidos a través de títulos públicos a través del Tesoro. No hay mucha salida de esto, y eso es una gran diferencia respecto de 2019, donde los pesos tenían salida por otros mercados, y podían irse del circuito a través de la compra de dólares. Hoy eso no existe como posibilidad", enfatizó. En definitiva, "los escenarios que nos podemos imaginar tienen que tener en cuenta esta situación", remarcó.