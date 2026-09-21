Infraestructura Day 2026: la capacidad que necesita la nueva escala de Vaca Muerta

La primera edición del certamen organizado por YPF sirvió para compartir los proyectos, desafíos y capacidades que se están desarrollando para acompañar la nueva escala de Vaca Muerta.

La vicepresidencia de Infraestructura de YPF realizó este 17 de septiembre la primera edición del Infraestructura Day , una jornada para compartir los proyectos, desafíos y capacidades que se están desarrollando para acompañar la nueva escala de Vaca Muerta.

El encuentro tuvo como objetivo acercar el trabajo que realiza el equipo de Infraestructura: qué hace, cómo lo hace y, fundamentalmente, cómo conecta y habilita a los distintos negocios, aportando valor al Plan 4x4 y preparando a la compañía para los próximos años.

“Vaca Muerta está entrando en una nueva escala y el desafío es estar preparados para acompañarla. Desde Infraestructura estamos construyendo la capacidad que necesita el Plan 4x4 para producir, transportar, procesar y exportar”, afirmó Gustavo Gallino , vicepresidente de Infraestructura de YPF.

Y agregó: “Para hacerlo necesitamos una gestión cada vez más eficiente, con mejores prácticas, alertas tempranas y capacidad para anticiparnos a los problemas. Tenemos una oportunidad enorme y tenemos que aprovecharla, sumando a los mejores profesionales para hacer realidad todo lo que tenemos por delante”.

Durante el evento se realizaron charlas y se presentaron distintas iniciativas a través de stands en los que AESA, Argentina LNG, VMOS e IISS – Midstream compartieron sus principales avances, desafíos y herramientas de trabajo, con especial foco en la incorporación de tecnología para mejorar la gestión y ejecución.

La jornada también permitió mostrar una mirada común sobre la gestión de los proyectos, basada en la adopción de mejores prácticas y en la capacidad de anticiparse a los riesgos. La generación de alertas tempranas permite detectar posibles desvíos, articular acciones preventivas y tomar decisiones de manera oportuna.

En este proceso, la tecnología ocupa un rol cada vez más relevante. La escala y complejidad de los proyectos que tiene YPF por delante requiere incorporar nuevas herramientas para gestionar información, identificar riesgos, optimizar procesos y tomar decisiones con mayor velocidad y precisión.

Con tecnología, experiencia, talento y seguridad, la vicepresidencia de Infraestructura trabaja para construir la capacidad que permita acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y convertir el potencial energético de la Argentina en valor, conectando los negocios y desarrollando la Infraestructura necesaria para que sus recursos lleguen al mercado. Ese es el desafío y también la oportunidad que tenemos por delante.