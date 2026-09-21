Jubilados de ANSES: de cuánto es la máxima en septiembre de 2026 y por qué preocupa el nuevo tope

El haber más alto del sistema queda afuera del refuerzo extraordinario que eleva los ingresos de los beneficiarios de menor monto.

La actualización de septiembre llevó el techo previsional a casi $2,9 millones, mientras el bono extraordinario quedó limitado a los haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) fijó en $2.884.295,54 el haber máximo previsional que rige durante septiembre. El valor surge de la actualización mensual de las prestaciones y quedó establecido mediante la Resolución 257/2026, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo monto representa una suba del 2,11% respecto de agosto, cuando el haber máximo era de $2.824.694,49. El mismo porcentaje se aplicó sobre los distintos valores del sistema previsional a partir de septiembre.

A diferencia de quienes cobran la jubilación mínima, los titulares que alcanzan el máximo no reciben el bono extraordinario de hasta $70.000 dispuesto para septiembre. El decreto que estableció el refuerzo fijó un límite de ingresos para acceder al adicional, por lo que una jubilación de $2,8 millones queda fuera de ese esquema.

El haber máximo de septiembre quedó establecido en $2.884.295,54. Ese importe corresponde al límite superior de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) alcanzadas por la movilidad vigente. Para septiembre se aplicó un incremento del 2,11%, correspondiente a la variación que aplica el régimen de movilidad. Entonces, el máximo pasó de $2.824.694,49 en agosto a $2.884.295,54 este mes, una diferencia de $59.601,05.

El mismo ajuste llevó la jubilación mínima a $428.633,20 . En este caso, el Gobierno sumó un bono extraordinario de hasta $70.000 , por lo que quienes cobran el haber mínimo alcanzan un ingreso bruto de $498.633,20 . La distancia entre ambos extremos del sistema también se amplió: entre el haber mínimo de $428.633,20 y el máximo de $2.884.295,54 existe una diferencia de $2.455.662,34.

El bono extraordinario previsional de septiembre tiene un máximo de $70.000 , pero no se entrega a todos los jubilados. El Decreto 824/2026 establece que reciben el importe completo quienes, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciben un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

Para septiembre, ese mínimo es de $428.633,20. Cuando el titular supera ese valor, el refuerzo se reduce hasta alcanzar un máximo equivalente a la suma del haber mínimo más $70.000. Ese límite llega a $498.633,20. Por eso, una persona que cobra $2.884.295,54 no recibe el adicional. Su prestación queda limitada al haber máximo establecido por ANSES y no se le agrega el refuerzo extraordinario.

El decreto establece un rango de ingresos para determinar quién recibe los $70.000 completos, quién obtiene un complemento menor y quién queda afuera. El contraste es visible más que nada en los extremos. Mientras una jubilación mínima llega a $498.633,20 con el refuerzo, el haber máximo se mantiene en $2.884.295,54 sin bono.

Cuánto pierde la jubilación máxima frente a la inflación oficial

La comparación con la inflación requiere separar el aumento mensual del resultado acumulado. En septiembre, el haber máximo subió 2,11%, mientras que el último IPC publicado por INDEC mostró una variación mensual de 1,7% en agosto. Es decir, el ajuste previsional de septiembre fue 0,41 puntos porcentuales superior a ese último dato de inflación.

Ahora observemos el haber máximo frente a la inflación acumulada durante 2026. Entre enero y agosto, el IPC nacional acumuló una suba del 21,3%, según INDEC. En el mismo período, el haber máximo pasó de $2.350.453,70 en enero a $2.884.295,54 en septiembre. Esto representa un incremento del 22,7% desde enero hasta septiembre.

También podemos comparar el valor de septiembre de 2025 con el de septiembre de 2026. En septiembre del año pasado, el haber máximo era de $2.155.162,17. Un año después llegó a $2.884.295,54, lo que representa una suba de 33,8%. El IPC interanual de agosto de 2026 fue del 33,5%. El aumento del haber máximo durante los últimos doce meses quedó apenas por encima de la inflación interanual informada por INDEC.