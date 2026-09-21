El dólar mayorista opera en un nuevo récord nominal y la city sigue de cerca la compra de reservas

El mayorista parte de los $1.514,50 tras registrar su mayor suba semanal desde fines de agosto, aunque todavía se mantiene más de 25% por debajo del techo de la banda. El mercado sigue de cerca las compras del BCRA, las reservas y las expectativas para fin de año.

El dólar comienza una nueva semana en máximos nominales, luego de cerrar el viernes en $1.514,50 en el segmento mayorista y registrar su mayor avance semanal desde fines de agosto. Pese al movimiento, la cotización continúa más de 25% por debajo del techo de la banda cambiaria y acumula una variación acotada durante septiembre.

Este lunes, antes de la apertura plena del mercado mayorista, la referencia continúa en los $1.514,50 del cierre del viernes. En el Banco Nación (BNA), el dólar oficial se mantiene en $1.535 para la venta.

Entre los financieros, el dólar MEP se ubica alrededor de $1.538, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera cerca de $1.588. En tanto, el dólar blue se ofrece a $1.550 para la venta.

La atención estará puesta ahora en si el mayorista logra sostenerse por encima de los $1.510 y en la evolución de la oferta de divisas, en momentos en que el Banco Central redujo el ritmo de sus compras respecto de meses anteriores.

El viernes, el dólar mayorista avanzó $4,50, equivalente a 0,3%, y terminó en $1.514,50, por encima del máximo nominal anterior de $1.514 alcanzado el 26 de agosto. La rueda registró además un volumen elevado: en el segmento de contado se negociaron u$s607,5 millones.

En el acumulado semanal, el tipo de cambio avanzó $6, un 0,4%, frente a una suba de apenas 50 centavos durante la semana anterior. “En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió seis pesos (+0,4%), lejos de la suba de 50 centavos registrada en la semana anterior”, señaló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

A pesar de haber alcanzado un nuevo máximo nominal, la evolución del dólar durante septiembre continúa siendo limitada. En lo que va del mes acumula un incremento de apenas $6, también equivalente a 0,4%, mientras que desde comienzos de 2026 la suba alcanza $59,50, o 4,1%.

El movimiento contrasta con la evolución de los precios: el tipo de cambio oficial acumula durante el año una variación considerablemente inferior a la inflación, reforzando su papel como una de las principales anclas del programa económico.

Otro de los factores que seguirá el mercado esta semana será la distancia entre la cotización y el límite superior del esquema cambiario. El viernes, el techo de la banda se ubicó en $1.903,51. Con el mayorista en $1.514,50, la diferencia fue de $389,01, equivalente al 25,7%.

El tipo de cambio oficial acumula durante el año una variación considerablemente inferior a la inflación freepik.es

Así, pese al nuevo récord nominal, el dólar continúa operando con un amplio margen respecto del nivel en el que el Banco Central podría comenzar a vender reservas dentro del esquema cambiario.

El economista Gustavo Ber sostuvo que “el dólar mayorista sigue planchado”, en medio de “ruedas monótonas donde una volatilidad prácticamente nula se viene adueñando de la plaza”. Según explicó, ese comportamiento ocurre mientras “el BCRA ha venido recortando su ritmo de compras, algo que era previsible, pero que de todas maneras se enmarcaría bajo una estrategia de darle más espacio a la demanda privada”.

Reservas y compras del BCRA, bajo la lupa

La dinámica de las reservas será otro de los puntos centrales para el mercado. Las reservas brutas del Banco Central retrocedieron u$s184 millones el jueves y quedaron en u$s49.816 millones, el menor nivel desde el 31 de agosto.

La caída se produce en un contexto en el que la autoridad monetaria redujo el ritmo de intervención compradora ante una menor oferta estacional de divisas. De todas maneras, el BCRA acumula adquisiciones por más de u$s14.000 millones durante 2026.

Para el mercado, la acumulación de reservas empieza a cobrar mayor relevancia a medida que se acerca 2027. “Poder financiarse -localmente o afuera- y comprar en el mercado de cambios es fundamental por dos cosas: porque determinará el ‘poder de fuego’ del Gobierno en 2027 si el mercado se pone nervioso -escenario base-. Y porque en 2028 entre Tesoro y BCRA tienen que pagar USD 27.800 millones a privados más el FMI, y cuantas más reservas haya en diciembre de 2027 más margen de maniobra tendrá la siguiente administración”, evaluó la Consultora 1816.