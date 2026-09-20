Feriado por la llegada del Papa Leon XIV: qué pasará con las escuelas, bancos y la administración pública

Pese a que ya está confirmada la visita del Sumo Pontífice, desde el gobierno aún no definieron si será un día no laborable o tendrá alcance nacional.

La visita del papa León XIV podría darle un descanso a muchos trabajadores y estudiantes.

La posible declaración de una jornada especial por la visita del papa León XIV todavía no tiene una definición oficial. El Gobierno analiza sumar una fecha al calendario de feriados durante su paso por la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre , y deberá resolver qué ocurrirá con las escuelas, los bancos, la administración pública y el sector privado.

Por ahora, esos días mantienen su actividad habitual. La diferencia estará en si finalmente se toma una medida de alcance general o un asueto limitado a determinados sectores.

La Santa Sede confirmó que León XIV estará en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre , con visitas a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba capital y Luján . El programa completo todavía no fue publicado oficialmente por el Vaticano.

León XIV estará en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Para el domingo se prepara su llegada al país, una ofrenda floral en Plaza San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei y un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil.

El lunes 9 tendría su jornada más cargada , recorriendo la Ciudad y también la provincia, con Claypole como la localidad elegida. Está prevista una visita al Cottolengo Don Orione, una misa en el Monumento a los Españoles y actividades en la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa y participar de encuentros con miembros de la Iglesia. Esa misma noche regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes. El miércoles 11 llegará a Luján, donde está prevista otra misa antes de su partida hacia Perú.

Administración pública vs. sector privado: cómo impactará el eventual asueto

Si el Gobierno opta por un asueto para la administración pública, eso no convierte automáticamente la jornada en un feriado nacional. Las empresas privadas podrían trabajar con normalidad y la medida tampoco implicaría por sí sola la suspensión de clases o el cierre de bancos. Todo dependerá de qué sectores incluya la decisión final.

Distinto sería si se declara un feriado nacional. En ese caso, el alcance sería general y también cambiaría la forma de pago para quienes deban trabajar: la Ley de Contrato de Trabajo establece que corresponde la remuneración habitual más otra suma igual.

El Gobierno todavía no informó qué alternativa elegirá ni qué día podría quedar alcanzado. Dentro de la organización aparecen especialmente el comienzo y el final de la visita, el 8 y el 11 de noviembre.

Todos deberán estar atento ante las posibles medidas que tome el Gobierno de cara a la visita del papa. Freepik

Todos los feriados confirmados que restan en el calendario 2026

El próximo será el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En noviembre quedará el lunes 23, por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Diciembre tendrá tres fechas. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos, seguido por el martes 8, por el Día de la Inmaculada Concepción de María. El último del año será el viernes 25 de diciembre, por Navidad.