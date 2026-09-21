De la animación de Hollywood a facturar US$ 1,3 millones: la historia detrás del argentino que revoluciona la capacitación laboral

Su plataforma ya capacita a más de 105.000 trabajadores y usa Inteligencia Artificial para explicar tareas complejas de una forma más simple.

Convirtió años de trabajo con animación en una plataforma pensada para hacer más simple la capacitación laboral.

Marcos Cevasco pasó de trabajar con animación para publicidad, cine y videojuegos a construir una empresa tecnológica con clientes de alcance global. Su plataforma ya capacita a más de 105.000 trabajadores y apunta a una facturación anual recurrente de u$s1,3 millones , con la Inteligencia Artificial como pieza central del negocio.

El proyecto surgió después de varios cambios de rumbo, desde sus primeros experimentos con personajes en tres dimensiones, hasta una experiencia en la minería chilena. En el medio apareció una idea que terminaría definiendo su carrera: utilizar recursos audiovisuales para explicar tareas complejas de una forma mucho más fácil de entender.

Cevasco tenía 20 años y estudiaba diseño industrial cuando empezó a interesarse por la animación 3D. Internet todavía ofrecía pocas herramientas para aprender y YouTube ni siquiera existía, por lo que buena parte de su formación llegó de manera autodidacta y con el trabajo en agencias y estudios especializados.

La idea tomó forma cuando empezó a usar la animación para enseñar procedimientos de seguridad en la minería chilena.

Ese camino terminó llevándolo a Estados Unidos, donde participó en proyectos relacionados con publicidad, cine y videojuegos . Durante aquellos años comenzó a prestar atención a algo que iba más allá de la calidad visual de una animación: la capacidad de un personaje, una historia o una emoción para ayudar a transmitir una idea.

La conexión con el mundo de la capacitación apareció más adelante en Chile. Un trabajo para producir contenido audiovisual sobre seguridad minera le permitió entrar en una industria donde enseñar correctamente los procedimientos no era un detalle menor. La prevención de accidentes y el manejo de equipamiento exigían formar de manera constante a grandes grupos de operarios.

Su estudio empezó entonces a alejarse de la publicidad para trabajar cada vez más con empresas. Había, sin embargo, un problema difícil de resolver. Crear cada capacitación con animaciones de alta calidad demandaba mucho tiempo, equipos grandes y costos elevados, por lo que era complicado llevar el modelo a miles de trabajadores.

La aparición de los primeros generadores de texto e imágenes con inteligencia artificial cambió esa ecuación. Cevasco comenzó a probar cómo incorporar esas herramientas a la producción y terminó desarrollando el sistema que dio forma a RogerThat.

¿Cómo funciona la capacitación con IA para operarios sin computadora corporativa?

RogerThat está pensada principalmente para los llamados trabajadores de primera línea: personas que cumplen sus tareas en plantas, yacimientos, depósitos, campos u otros espacios donde muchas veces no utilizan una computadora ni cuentan con correo electrónico corporativo.

En lugar de entregarles manuales extensos o cursos largos, la plataforma transforma procedimientos y documentos internos en videos breves, visuales e interactivos. El contenido puede verse directamente desde el celular y está preparado para explicar desde normas de seguridad hasta el uso de maquinaria especializada.

La inteligencia artificial participa en la creación de esos materiales. El sistema toma la información de la empresa, la organiza y la convierte en pequeñas capacitaciones adaptadas a cada tarea. Cevasco asegura que lograron un 99% de efectividad en la generación de contenido incluso para procesos vinculados con máquinas valuadas en hasta u$s5 millones.

El trabajo no termina cuando el empleado mira un video. RogerThat también incluye evaluaciones y certificaciones para comprobar si comprendió el procedimiento. La compañía puede revisar el avance de cada persona y saber, por ejemplo, quién completó la capacitación necesaria antes de realizar una tarea considerada de riesgo.

Este formato apunta especialmente a sectores como energía, petróleo, minería, logística y agro, donde buena parte del personal trabaja lejos de una oficina y necesita acceder a la información desde el lugar donde realiza sus tareas.

¿Qué resultados obtienen las empresas al usar videos breves de capacitación?

El cambio de formato también tuvo impacto en los tiempos. En las compañías que utilizan RogerThat, el proceso de incorporación de nuevos empleados se redujo un 76%, mientras que los costos destinados a capacitación bajaron un 80%.

Otro de los números que sigue la empresa es el cumplimiento de los programas. El 92% de los trabajadores completa las capacitaciones asignadas, un dato especialmente importante para industrias donde determinados cursos son necesarios antes de operar una máquina o ingresar a un sector.

La compañía también asegura mantener en cero la pérdida de clientes. Actualmente trabaja con más de 28 empresas, entre ellas Coca-Cola, Toyota, Rappi, Pampa Energía, AB InBev, Pecom, Grupo Arcor y Procter & Gamble.

El crecimiento modificó además la escala del proyecto. RogerThat ya supera los 105.000 trabajadores activos y, durante los últimos seis meses, multiplicó 2,15 veces su volumen de negocios.

Las empresas pagan una suscripción mensual cuyo valor depende de la cantidad de empleados y de las herramientas contratadas. Con ese esquema, la startup proyecta alcanzar una facturación anual recurrente de u$s1,3 millones.

Plan de expansión regional: desembarco en México y Brasil para alcanzar un millón de trabajadores

Después de crecer durante años con recursos propios y alcanzar un resultado operativo positivo, RogerThat comenzó una nueva etapa. La empresa abrió una ronda de inversión de entre u$s1,2 millones y u$s1,5 millones para ampliar su equipo comercial y seguir desarrollando las funciones de inteligencia artificial de la plataforma.

México es uno de los primeros mercados elegidos para ese salto regional. Allí la compañía cerró acuerdos orientados a la certificación de competencias laborales dentro de programas relacionados con organismos estatales.

El otro destino es Brasil. La startup inició su llegada a San Pablo a través de Cubo, el centro de innovación impulsado por Banco Itaú, con la intención de empezar a ganar espacio en uno de los mayores mercados de la región.

Mientras avanza esa expansión, el desarrollo tecnológico y la producción continúan concentrados en Argentina, donde trabajan sus 18 integrantes. El objetivo para los próximos dos años es llevar la plataforma desde los más de 105.000 usuarios actuales hasta un millón de trabajadores.

El mercado al que apunta es mucho más amplio: la compañía calcula que existen más de 2.700 millones de trabajadores de primera línea en el mundo. México y Brasil aparecen como los próximos pasos para probar el modelo fuera de la Argentina y ampliar su alcance.