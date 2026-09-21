El Gobierno espera que se movilicen 7 millones de personas por la visita de León XIV a la Argentina y definirá si decreta feriado + Agregar ámbito en









Seguridad proyecta actividades para unos 7 millones de asistentes y un comando que operará durante 120 horas. Aerolíneas trasladará al Pontífice.

El Gobierno prepara un operativo de seguridad para la visita de León XIV que involucrará a distintas jurisdicciones y fuerzas federales. Casa Rosada

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que el operativo para la visita del papa León XIV será “el más grande de nuestra historia”, con un despliegue que involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El dispositivo contempla tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y 11 eventos cerrados, además de un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida.

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Uno de los principales datos aportados por la funcionaria fue la magnitud de la convocatoria. Según explicó, el operativo fue diseñado para un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas durante los cuatro días de la visita de León XIV. La cifra contempla el conjunto de las actividades previstas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján y representa una de las mayores movilizaciones de seguridad organizadas en el país.

Alejandra Monteoliva aseguró que el dispositivo para recibir al Pontífice será “el más grande de nuestra historia”. Monteoliva detalló que ya funcionan tres comandos unificados, correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, activos desde el 8 de septiembre. Además, todas las provincias suscribieron el denominado “Compromiso León XIV”, mediante el cual manifestaron su voluntad de coordinar con el Gobierno nacional y colaborar con el dispositivo de Seguridad Nacional durante la visita.

La ministra también señaló que mantuvo reuniones de coordinación con autoridades de seguridad del Vaticano para intercambiar información sobre los protocolos y las prioridades para un evento de esta magnitud. En particular, mencionó un encuentro en Roma con Gianluca Gausi, responsable de la Gendarmería del Vaticano: “Este es un viaje apostólico, pero también es una visita de Estado y fundamentalmente es una bendición para todos los argentinos”, afirmó Monteoliva, quien aseguró que el Ministerio de Seguridad mantendrá el operativo como una prioridad junto con las jurisdicciones y las cinco fuerzas federales.

Aerolíneas Argentinas trasladará al Papa Otro de los anuncios realizados durante la presentación fue que Aerolíneas Argentinas será la encargada de trasladar al Pontífice en los tramos internacionales de esta etapa de su viaje.

La línea de bandera llevará a León XIV desde Montevideo a Buenos Aires y, al finalizar su estadía en Argentina, desde Buenos Aires hacia Lima, donde continuará su recorrido apostólico. Quirno destacó que detrás del cronograma existe un trabajo de coordinación diplomática, institucional y pastoral entre la Santa Sede, el Gobierno Nacional, las provincias y los municipios involucrados. El canciller señaló que en las próximas semanas se dará a conocer información práctica sobre participación, acreditaciones, accesos y otros aspectos organizativos. “Esperamos que la presencia del Santo Padre sea una oportunidad de encuentro para los argentinos”, afirmó Quirno al cerrar la presentación. Y dejó una frase que sintetizó el mensaje oficial del Gobierno: “Santo Padre, la Argentina lo espera”.