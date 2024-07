Ingesa, ingeniería eléctrica para la próxima generación

Año 2012: primera obra, 25 km de cable enterrado para alimentador de BIO 4; Ingeniería de Detalle Sist. Eléctrico y Automatismo de Planta Etanol Promaiz y la Ingenieria de Detalle Estación Transformadora 132/66/33kV.

2013/2014 construcción de 2 ductos de barra de 4500A en baja tensión; ampliación de sistemas auxiliares en Central Termica Roca y un proyecto ejecutivo en Estación transformadora Santa Catalina. Proyecto ejecutivo línea alta tensión 132kv Nonogasta – Malligasta y Estación Transformadora Elena. Construcción de tableros de comando, control, medición y protección en San Luis Centro; reemplazo de protecciones generador TG23 en Central Tércima La Rioja.

2015/2016: Conexionado y Puesta en Servicio de ET San Luis Centro, Tilisarao, Merlo; Proyecto de linea aérea entre ET Roldan y Planta Bunje en San Jeronimo; Montaje infrestructura Eléctrica Proy. Urbanistico Peñon del Aguila - Calamuchita. Construcción nuevo campo de transformador en ET La Rioja 1; Ampliacion ET Maranzana 2 campo de línea y 2 campo de transformador 132kV.

2017 y 2018: Montaje del Sistema BOP de la Nueva Central Termoeléctrica Ezeiza; Construcción de Nuevo Campo Transformador 132KV en ET Promaiz; Construcción de Nueva E.T. Ullum en San Juan; Construcción de Nueva E.T. La Cumbre en San Luis.

2019 y 2020: Tendido de Redes en MT en los Parques Eólicos La Castellana II, La Genoveva I y II; y en Parque Eólico Achiras II y Ampliación E.T. Achiras. Tendido nueva L.M.T. Subterránea 33KV entre la E.T. General Deheza y la Planta AGD.

2021/2022: Ingeniería de Detalle del Parque Solar La Cumbre III; Montaje Electromecánico de la E.T. Los Cerrillos 66/13,2KV en Villa de María del Río Seco; Tendido de la Nueva L.M.T. Subterránea de 33KV entre planta AGD y envasado de aceite.

2023/2024: Ampliacion ET Maranzana con 2 campos de trafo por cierre de ciclo; Infraestructura Eléctrica para el Loteo Loma I y II; Nueva E.T. Pampa del

Infierno 132/33 KV 2x90 MVA; Infraestructura Eléctrica

para el Loteo Las Magnolias y Los Espinillos I y II; Tendido de la Nueva L.M.T. Subterránea de 33KV entre ET Punta Alta y Oiltanking; Nueva E.T. Villa Angela 132/33kV.

Su misión es potenciar empresas de energía, en sus etapas de generación, transporte y distribución, como así también empresas agroindustriales y de desarrollos urbanísticos, a través del diseño, cálculo y proyección de Soluciones Eléctricas, garantizando calidad, compromiso, conocimiento técnico, eficacia y marcada actitud de servicio.

Cuzzuol SRL, desde 1979 brindando un servicio integral de aplicación de pinturas

A fines de este año Cuzzuol SRL cumple 45 años brindando un servicio integral de aplicación de pintura en grandes obras e industrias del país. La empresa funciona prácticamente como el último eslabón en obras nuevas de infraestructura o se encarga de terminar de relucir edificios existentes en reforma.

Actualmente cuenta con un gran plantel de pintores, que desarrollan tareas en obras de distinta envergadura, como trabajos en edificios de lujo en Puerto Madero, laboratorios, complejos de viviendas sociales, supermercados, aeropuertos, universidades, edificios residenciales, obra pública vial, entre otros.

Dentro de todo el espectro de la aplicación de pintura, abarca los siguientes rubros específicos: obras civiles de alta gama, obras industriales y obras comerciales,

Para poder llevar a cabo estas obras, la firma cumple constantemente con las reglamentaciones de seguros, impuestos, asesoramiento en higiene y seguridad, emplea personal calificado y entrenado y además utiliza distintas maquinarias que mejoran su productividad.

Hace algunos años desembarcó en Uruguay dando como resultado una experiencia muy positiva y quedando habilitada para cumplir con contratos puntuales bajo la marca Antelia. Cuenta con un equipo de trabajo eficiente totalmente alineados con su calidad, confianza y responsabilidad de trabajo.

Cuzzuol mantiene la visión de ser líder en proveer soluciones completas de pintura en obras, ofreciendo a sus clientes experiencia, calidad y eficiencia. Su pilar fundamental del crecimiento es su personal, contando además con proveedores y clientes de confianza y gran trayectoria.

Talleres Gan-Mar, 55 años en la fabricación de equipos para el movimiento de materiales

Talleres Gan-Mar nació en el año 1969, bajo el esfuerzo y empeño de 3 personas. Un único objetivo los guiaba: cumplir con el cliente, porque el cliente era el fin mismo de su trabajo.

A través de los años, la empresa fue creciendo y perfeccionándose. A pesar de las continuas transformaciones socioeconómicas del país, sus clientes siguieron confiando en la empresa.

Hoy con más de 55 años de continua labor a favor de la industria nacional, la compañía reconoce, agradece y valora el apoyo brindado.

Talleres Gan-Mar se enfoca en brindar soluciones innovadoras y de alta calidad para ayudar a sus clientes a mejorar los procesos y alcanzar sus objetivos de negocio. Opera bajo la creencia de que su éxito depende del éxito de sus clientes. Por eso, trabaja en estrecha colaboración con ellos para entender sus necesidades y ofrecerles soluciones personalizadas que se adapten a sus requisitos específicos. Busca mejorar su eficiencia, productividad y rentabilidad, comprometiéndose en seguir ofreciendo productos y servicios de alta calidad que ayuden a sus clientes a crecer.

Sus equipos son esenciales para una amplia gama de áreas de aplicación en la industria y el comercio. En su catálogo de sus productos ofrece equipos para el movimiento de materiales manuales, eléctricos, dobladoras, mandriles y cortadoras.

Además brinda acompañamiento post venta para garantizar satisfacción y tranquilidad al cliente.