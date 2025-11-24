Oasis dio el último recital de su esperada gira reunión: ¿Cómo sigue el futuro para los hermanos Gallagher?

Tras dos shows agotados y cargados de emoción en Brasil la extensa gira Live '25, que tuvo un reciente paso por Argentina, llegó a su fin.

Mientras la visita de Oasis a la Argentina sigue latente y tras un paso por Chile, este fin de semana todo terminó en Brasil. La banda liderada por los hermanos Gallagher dio el último concierto programado de su gigantesca gira de reunión Live '25 . Tras 16 años de espera ahora surge una pregunta entre los fans ¿Qué depara el futuro para Oasis tras el regreso?

Anoche (23 de noviembre), Liam Gallagher , Noel Gallagher y compañía culminaron su gira de regreso de 41 conciertos a lo largo de 145 días. El último concierto se dio en San Pablo, Brasil (fueron dos noches con entradas agotadas).

Durante toda la gira, la banda ha interpretado el mismo repertorio en las 41 fechas, y su último concierto no fue la excepción, ofreciendo a los fans poderosas versiones de sus grandes éxitos. Como de costumbre, arrancaron con "Hello" , antes de lanzarse a "Acquiesce" , seguida de "Morning Glory" y más.

Otros éxitos que han tocado durante su gira (incluyendo Cardiff, siete fechas en Wembley en Londres, seis en Heaton Park en Manchester, dos en Irlanda, cinco en Estados Unidos, cinco en Australia y dos en Japón y los ya mencionados en Sudamérica) fueron "Cigarettes & Alcohol", "Fade Away", "Supersonic", "Roll With It", "Half The World Away", "Slide Away", "Live Forever", "Rock 'n' Roll Star", "Wonderwall" y "Champagne Supernova" .

La despedida fue emotiva, antes de tocar la última canción Liam dio mensaje sobre el escenario cargado de emoción: " ¡Obviamente quiero agradecer a nuestro chico (Noel), Bonehead, Andy, Gem, Joey, Cristian! Quiero agradecer a la gerencia, quiero agradecer a todo el equipo, quiero agradecer a los promotores, quiero agradecer a todas las demás personas. Pero sobre todo, quiero agradecerles a todos ustedes por poner a esta banda nuevamente en el mapa. ¡Los amamos! Gracias por todas sus actitudes. Cuídense mucho y nos veremos otra vez, alguna vez! ".

Otro de los momentos emotivos fue cuándo los Gallagher sellaron la despedida con un abrazo final que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Final hug of the tour See you next year #oasislive25



pic.twitter.com/xmg8hqpSDY — Liam Gallagher Fans Club (@liamgfansclub) November 24, 2025

¿Cómo sigue el futuro de Oasis tras la gira de reunión Live '25?

Si bien no hay nada oficial, los rumores sobre al menos una serie de shows en 2026 siguen dando vueltas. En particular se dice que la banda podría tocar en Knebworth o en el Etihad Stadium (estadio del Manchester City) el próximo año, ya que se cumplirá en 2026 los 30 años de sus enormes conciertos en Knebworth y Maine Road.

Por su parte y fiel a su costumbre, Liam Gallagher estuvo muy activo en su cuenta de X (ex Twitter) en la última semana. Allí respondió preguntas de los fans sobre los shows en Argentina e hizo referencia a lo dicho por él mismo en la despedida del segundo show "Nos vemos el año que viene". Sin dudas una frase que alimenta la esperanza de volver a ver a la banda oriunda de Manchester nuevamente en nuestro país.

Ante las consultas de los fans sobre la gira (la cuál está en su etapa final) Liam dio detalles de que pasará con Oasis en el futuro.

"Me verán el año que viene, y el siguiente, y así sucesivamente. Todavía no sé si será con Oasis; tenemos que sentarnos a hablarlo. Si dependiera de mí, estaríamos de gira hasta el día que nos muramos, porque es lo mejor del mundo, pero por desgracia no es así", afirmó Liam ante la consulta de un usuario.

El sentido mensaje de Anaïs Gallagher sobre la gira de Oasis

Alguien que tuvo mucho que ver con el regreso de Oasis fue Anaïs, la hija mayor de Noel. Fue ella quién junto a los hijos de Liam y Peggy (la madre de los Gallagher) quiénes hicieron fuerza desde el seno familiar para que los hermanos oriundos de Manchester limaran sus asperezas.

Tras ser parte de la gira en muchas de sus paradas internacionales, Anaïs dejó un sentido mensaje en sus redes sociales. “Lo que antes se creía imposible se hizo posible”, dijo sobre el camino hacia su reencuentro , que su compromiso anterior había convertido en una quimera. “41 shows. 142 días. Toda una vida de recuerdos”, comenzó escribiendo.

“El más grande agradecimiento a todos los que lo hicieron lo que fue”, continuó, enumerando: “Papá, tío Liam, Bonehead, Gem, Andy, Joey, Christian, Debbie, Kat, Amy, Angus, Alec, Marcus, Steve, Dan, Josh, abuela, Lennon, Gene, Donovan, Sonny, Molly, Zion y, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes que vinieron, cantaron, lloraron y aplaudieron con nosotros.

"Los amo, Oasis. Los amo, 'Live 25'. Pero sobre todo, los AMO, Gallaghers. Y por última vez: "Eso es rock and roll, cariño".

"The greatest year of my life, spent with the greatest people, soundtracked by the greatest band. What was once thought impossible became possible. 41 shows. 142 days. A lifetime of memories. The biggest thank you to everyone who made it what it was: Dad, Uncle Liam, Bonehead, Gem, Andy, Joey, Christian, Debbie, Kat, Amy, Angus, Alec, Marcus, Steve, Dan, Josh, Grandma, Lennon, Gene, Donovan, Sonny, Molly, Zion — and of course every single fucking beautiful one of you who came, sang, cried, and cheered along with us. I love you, Oasis. I love you, Live 25. But most importantly, I LOVE you, Gallaghers. And for one final time: "That's rock 'n' roll, baby.""

Si bien el futuro de Oasis es incierto, no cabe duda de que el 2025 será un año que vivirá para siempre en el recuerdo para los fans. Fue el año que vio regresar a la banda tras 16 años de ausencia, fueron 41 shows a lo largo de todo el mundo cargados de emoción, hits, canticos e imágenes para el recuerdo. Y sí esto fue todo: ¡Gracias!, los fans fueron felices, ojalá que ellos también lo hayan sido.