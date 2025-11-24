Jimmy Cliff, el músico y una leyenda del reggae que ayudó a difundir el alcance del género desde Jamaica al mundo con la película The Harder They Come, murió a la edad de 81 años.
Murió el músico Jimmy Cliff, una de las máximas leyendas del reggae
Fue reconocido por éxitos como "You Can Get It If You Really Want" y "Many Rivers To Cross", así como por su papel en la película de 1972 "The Harder They Come".
La familia del cantante anunció su fallecimiento en Instagram, escribiendo que "falleció debido a una convulsión seguida de neumonía". "A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Realmente agradeció el cariño de cada uno de ellos", escribieron su esposa, Latifa, y sus hijos, Lilty y Aken. "Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Cumpliré tus deseos. Espero que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Les daremos más información próximamente. Nos vemos, leyenda".
La extensa e influencia de Jimmy Cliff
Junto con Toots & The Maytals (a quienes se les atribuye la creación del término "reggae" con su sencillo de 1968 "Do the Reggay"), Cliff fue uno de los primeros artistas jamaicanos cuya música se lanzó a través de una asociación con el sello de Kingston Beverley's e Island Records, un sello conjunto británico-jamaicano cofundado por Chris Blackwell con el objetivo de llevar la música de Jamaica a través del Atlántico.
Nacido en Jamaica, Cliff, cuyo verdadero nombre era James Chambers, comenzó a componer canciones de niño, antes de lanzar su carrera a los 14 años con el éxito local "Hurricane Hattie". Se mudó al Reino Unido a mediados de los 60 y firmó con Island Records por esa misma época.
Además de hits como "You Can Get It If You Really Want" y "Many Rivers To Cross", otros éxitos suyos incluyen "Vietnam" y "Wonderful World, Beautiful People". Su sonido también evolucionó para incluir influencias del soul y el R&B, y colaboró con artistas como Joe Strummer, Annie Lennox y otros.
Otros papeles actoral que asumió incluyen un papel en Club Paradise de 1986 junto a Robin Williams y aparecer junto a Steven Seagal en la película Marked For Death de 1990.
Cliff ganó premios Grammy por los álbumes "Cliff Hanger" (1985) y "Rebirth" (2012), y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010.
