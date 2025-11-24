Murió el músico Jimmy Cliff, una de las máximas leyendas del reggae + Seguir en









Fue reconocido por éxitos como "You Can Get It If You Really Want" y "Many Rivers To Cross", así como por su papel en la película de 1972 "The Harder They Come".

El músico y actor falleció a sus 81 años.

Jimmy Cliff, el músico y una leyenda del reggae que ayudó a difundir el alcance del género desde Jamaica al mundo con la película The Harder They Come, murió a la edad de 81 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La familia del cantante anunció su fallecimiento en Instagram, escribiendo que "falleció debido a una convulsión seguida de neumonía". "A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Realmente agradeció el cariño de cada uno de ellos", escribieron su esposa, Latifa, y sus hijos, Lilty y Aken. "Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Cumpliré tus deseos. Espero que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Les daremos más información próximamente. Nos vemos, leyenda".

Embed - Jimmy Cliff Official on Instagram: "It’s with profound sadness that I share that my husband, Jimmy Cliff, has crossed over due to a seizure followed by pneumonia. I am thankful for his family, friends, fellow artists and coworkers who have shared his journey with him. To all his fans around the world, please know that your support was his strength throughout his whole career. He really appreciated each and every fan for their love. I also wanted to thank Dr. Couceyro and the whole medical staff, as they have been extremely supportive and helpful during this difficult process. Jimmy, my darling, may you rest in peace. I will follow your wishes. I hope you all can respect our privacy during these hard times. Further information will be provided at a later date. See you and we see you Legend. Latifa , Lilty and Aken" View this post on Instagram La extensa e influencia de Jimmy Cliff Junto con Toots & The Maytals (a quienes se les atribuye la creación del término "reggae" con su sencillo de 1968 "Do the Reggay"), Cliff fue uno de los primeros artistas jamaicanos cuya música se lanzó a través de una asociación con el sello de Kingston Beverley's e Island Records, un sello conjunto británico-jamaicano cofundado por Chris Blackwell con el objetivo de llevar la música de Jamaica a través del Atlántico.

Nacido en Jamaica, Cliff, cuyo verdadero nombre era James Chambers, comenzó a componer canciones de niño, antes de lanzar su carrera a los 14 años con el éxito local "Hurricane Hattie". Se mudó al Reino Unido a mediados de los 60 y firmó con Island Records por esa misma época.

Además de hits como "You Can Get It If You Really Want" y "Many Rivers To Cross", otros éxitos suyos incluyen "Vietnam" y "Wonderful World, Beautiful People". Su sonido también evolucionó para incluir influencias del soul y el R&B, y colaboró con artistas como Joe Strummer, Annie Lennox y otros.

Otros papeles actoral que asumió incluyen un papel en Club Paradise de 1986 junto a Robin Williams y aparecer junto a Steven Seagal en la película Marked For Death de 1990. Cliff ganó premios Grammy por los álbumes "Cliff Hanger" (1985) y "Rebirth" (2012), y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2010.

Temas Jamaica

Música