El emotivo homenaje de Lionel Messi a Omar Souto: "Tu huella queda para siempre"

Omar Souto, histórico dirigente de la AFA Foto: LN

Lionel Messi dedicó un emotivo mensaje a Omar Souto, histórico gerente de la Selección argentina, tras su fallecimiento. A través de su cuenta de Instagram, el capitán de la albiceleste expresó su profundo agradecimiento y admiración por la figura de Souto, quien jugó un papel crucial en su llegada a la Selección.

“Siempre estuviste presente y fuiste la persona que abrió el camino para que la AFA se fijara en mí. Un ser humano enorme, imposible de olvidar para todos los que tuvimos el privilegio de pasar por la Selección. Tu huella queda para siempre. Nunca te vamos a olvidar, Omar. Que descanses en paz”, escribió Messi.

El mensaje de Messi reflejó el cariño y el respeto que Souto cultivó a lo largo de su carrera, siendo una figura clave no solo en la organización de la Selección, sino también en la formación de generaciones de futbolistas argentinos.

Embed #ProfundoDolor Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de @Argentina.



Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste… pic.twitter.com/4TE4buUx9R — AFA (@afa) November 23, 2025 El mensaje de la AFA a Omar Souto La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también se unió al homenaje, publicando un comunicado en sus redes sociales: “Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina. Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste”.

Omar Souto, quien ocupó distintos roles dentro de la AFA durante años, será recordado por su dedicación y el cariño con el que trató a todos los jugadores de la Selección, dejando una huella imborrable en la historia del fútbol argentino.