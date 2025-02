La Justicia decretó la apertura del concurso de acreedores de Los Grobo y Agrofina

Mientras tanto, Agrofina está focalizada en la producción y comercialización de agroquímicos. La empresa cuenta con una moderna planta industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde produce herbicidas, insecticidas y fungicidas para el mercado local e internacional. Justamente este segmento de negocios tuvo un mal desempeño durante el año pasado producto de una alta caída de la demanda.

Ante este panorama, Victoria Capital Partners, el fondo de inversión que controla el 90% del grupo, evalúa sus próximos pasos. La inyección de capital prometida para cubrir vencimientos de corto plazo no se concretó, lo que precipitó el default en diciembre. Entre las alternativas en análisis se encuentra la incorporación de nuevos inversores o la venta de activos estratégicos para reestructurar la deuda. La realidad demuestra que este fondo de inversión ya no está interesado en el negocio agropecuario porque ya no muestra los niveles de rentabilidad que tenía años atrás.

Desde la empresa, sin embargo, aseguran que continuarán operando mientras buscan una solución para estabilizar su situación financiera. "Las compañías seguirán funcionando y trabajando en una solución integral que ordene el negocio y su capacidad financiera. Priorizaremos nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes", manifestaron.

Lo cierto es que el escenario hoy es muy complejo y todo indica que será un largo concurso de acreedores para el Grupo Los Grobo que llegó a ser una de las más destacadas en el negocio agroindustrial de Argentina.