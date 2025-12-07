Una famosa farmacia declaró la quiebra y cerrará más de 700 sucursales en distintas ciudades + Seguir en









Con motivo de la crisis económica en USA y tras un golpe judicial, una cadena de farmacia declaró quiebra con deudas superiores a los 8 mil millones de dólares

Rite Aid presentó su quiebra, a 63 años de su apertura Freepik

Rite Aid, nacida en Pennsylvania en 1962, se suma a la lista de empresas afectadas por la crisis. La farmacéutica operaba con más de 1.200 tiendas, en 15 estados diferentes. Su quiebra afectó a grandes ciudades, entre las cuales se encuentran: California con un total de 347 tiendas cerradas, en segundo lugar Pensilvania con 345 y en tercer lugar Nueva York con 178.

La firma recibió un golpe judicial en julio de 2024, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó la firma de un acuerdo millonario por parte de Rite Aid y filiales para sosegar acusaciones por una presunta violación a la Ley de Sustancias Controladas y a la Ley de Reclamaciones Falsas. ¿El motivo? Recetado ilegal de oxicodona y fentanilo, opioides potentes y peligrosos utilizados en conjunto.

Góndolas farmacias Freepik La cadena de farmacias Rite Aid se declaró en bancarrota Firmó su bancarrota en octubre de 2023, debido a no poder rearmarse, al concentrar una deuda millonaria relacionada con temas legales referentes a la crisis del opio. Tras un intento de reestructuración fallido durante el año siguiente, volvió a presentar quiebra. El anuncio se dio a través de un comunicado, publicado el 4 de octubre de 2025, donde la compañía expresó el cierre de todas sus tiendas. Tras hacer pública esta información, la disponibilidad del sitio web se mantuvo exclusivamente habilitado para la solicitud de recetas medicas e inmunizaciones

Desde la empresa se afirmó que la prioridad es garantizar el abastecimiento de los servicios farmacéuticos a sus clientes y la posibilidad de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles. A su vez marcó esperanza al futuro de la empresa: “Si bien hemos seguido enfrentando dificultades financieras, agravadas por la rápida evolución del sector minorista y de la salud en el que operamos, nos alienta el gran interés de varios posibles compradores estratégicos nacionales y regionales”, esto maximizaría el valor total de todos sus activos.