Ni esfuerzo para bañarse: el polémico invento que promete relajarte después de un largo día

Para facilitar la vida de millones de personas, esta máquina llegó para revolucionar el mundo de la higiene personal.

Este aparato ha logrado revolucionar su rubro debido a su gran eficiencia. Getty Images

La tecnología avanza para facilitar la vida de millones de personas y la higiene siempre es algo que todos tienen en cuenta. Desde las personas comunes hasta las empresas de los rubros de la hotelería o el bienestar personal buscan distintas alternativas, y un invento podría ayudarlos a dar el salto hacia el futuro.

Una compañía asiática está a detalles de sacar a la venta un aparato capaz de ofrecerle al usuario la posibilidad de bañarse sin hacer el mínimo esfuerzo. Además, sus funciones avanzadas la convierten en una pieza que con el correr de los años podría terminar en todos los hogares del mundo.

Mirai Human Washing Machine YAMADA HOLDINGS Este baño aún no saldrá a la venta al público y sus primeros modelos serán para ciertos tipos de negocios. YAMADA HOLDINGS Una lavadora para personas: de qué trata este nuevo invento El desarrollo pertenece a Science Inc., una compañía japonesa especializada en equipamiento de baño y sistemas de microburbujas. La máquina, llamada Mirai Human Washing Machine, funciona como una cápsula en la que el usuario se recuesta mientras el equipo realiza de manera automática un ciclo completo de higiene. Incluye lavado con agua y microburbujas, masajes suaves, enjuague y secado controlado.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el uso de sensores capaces de monitorear el ritmo cardíaco y otros parámetros básicos para ajustar la intensidad del masaje o la temperatura del agua. A esto se suma una ambientación pensada para generar calma, con imágenes, sonidos y luces suaves durante el proceso. La compañía busca recrear un espacio de relajación total, más cercano a un spa tecnológico que a un baño tradicional.

En cuanto al valor, el precio estimado ronda los 60 millones de yenes, lo que equivale aproximadamente a 385 mil dólares. Es un producto orientado a hoteles, centros de bienestar y espacios de alto nivel, por lo que no está pensado para un público masivo. Las primeras unidades saldrán a la venta únicamente en Japón y su disponibilidad internacional aún no está definida.

Tecnología de microburbujas: en qué consiste El sistema de limpieza se basa en microburbujas capaces de adherirse a la suciedad y retirarla sin necesidad de fricción. Esta tecnología, ya utilizada por la empresa en otros productos, genera burbujas microscópicas que penetran mejor en los poros y ayudan a eliminar impurezas de una forma más suave que el lavado convencional. La propuesta apunta a que el proceso sea eficaz incluso sin movimiento del usuario. Además de la higiene, la compañía remarca que estas microburbujas favorecen una sensación térmica estable, lo que permite mantener una temperatura agradable durante toda la sesión. El objetivo es que el nivel de relajación sea similar al de un baño terapéutico, con una experiencia controlada de inicio a fin.

